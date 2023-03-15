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Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

İlkbaharın gelmesiyle birlikte yaz ayları için geri sayım başladı. Haliyle oldukça az hareket ettiğimiz kış günlerinin en kötü yanı ise alınan fazla kilolar oluyor. Formunu korumak ve hareketsiz yaşamandan kaynaklı alınan fazla yağlardan kurtulmak isteyenler diyet hazırlıkları yapmaya başladı bile. Sadece kilo vermek için sağlıklı bir vücuda sahip olmak için kilo kontrolü yapmak şart. Bunun yolu ise düzenli olarak egzersiz yaparak sağlıklı besinler tüketmekten geçiyor. Ancak sürekli acıkıyorsanız formunu korumaya çalışanlar için kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar muhteşem bir kurtarıcı olacak. İşte acıktırmayan kalorisiz atıştırmalıklar…

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  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    Aniden gelen acıkma hissini gidermek için tüketebileceğiniz sağlıklı ve kilo aldırmayan alternatiflerle formunuzu koruyabilirsiniz! Siz de sürekli acıkanlardan ya da diyet yapanlardansanız acıkma hissinizi gidermek için bu alternatifleri mutlaka elinizin altında bulundurmalısınız. Özellikle diyet dönemindeyseniz ya da gece sürekli canınız bir şey yemek istiyorsa sağlıklı atıştırmalıklar sizin için harika bir alternatif olacaktır. Bu gibi durumlarda sürekli karnınızı aç bırakmak yanlış bir tutumdur. Diyet dönemindeyseniz gün boyu tok kalmanızı sağlayacak kilo aldırmayan kalorisi düşük sağlıklı atıştırmalıklar kilo vermenizde etkili olacaktır.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    Özellikle akşam belli bir saatten sonra tüketilen yiyecekler vücudunuz için zararlı olabilir. Saat ilerledikçe metabolizmanız yavaşlar ve yediğiniz yiyeceklerin kalorisi yüksek ise midenizde ağırlık yapacaktır. Gece geç vakitte yemek yeme alışkanlığınız varsa bunun önüne geçmek için sağlıklı ve kilo aldırmayan atıştırmalıklarla bunun önüne geçebilirsiniz.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    UZUN SÜRE AÇ KALMAK KİLO ALMANIZA NEDEN OLABİLİR!

    Uzun süre kendinizi aç bırakmak fazla acıkıp gereğinden fazla yemek yemenize neden olabilir. Kilo vereceğim derken bir bakmışsınız kilo almış olursunuz. Tam da bunun önüne geçmek için sürekli aç kalmak yerine sağlıklı, kilo aldırmayan ve tok tutan besinler tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Uzun süre tok tutan yiyecekler tüketmek kilo vermenizde ve formunuzu korumada çok önemli bir detaydır.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    Protein içeren sağlıklı atıştırmalıklardan bazıları gün boyunca sizi tok tutacak, yediklerinizi sınırlandırmanıza yardımcı olacak.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    "Su içsem yarıyor" diyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirdiğimiz bu sağlıklı atıştırmalıkları beslenme listenize eklemelisiniz. Çünkü atıştırmalıklar hem sizi tok tutarak öğünlerde fazla yemek yemenizin önüne geçer hem de gün içerisinde enerjinizin düşmemesini sağlar. Bu nedenle sorun atıştırmalıklarda değil ne atıştırdığınızda.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    Spor yapıyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yediklerinize dikkat ediyorsanız bu listedeki bol lifli, düşük kalorili yiyecekleri kesinlikle bir yere not etmelisiniz. Doğru şekilde hazırlandığı taktirde arzu ettiğiniz kadar yemekte serbest olduğunuz sağlıklı ve korkmadan tüketebileceğiniz harika bir atıştırmalık listesi...
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    BALIK

    Gece geç saatlerde yemek yiyecekler tercihini balıktan yana da kullanabilir. Besin açısından zengin olan somon balığı veya pisi balığı tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu balıklar içerdiği omega-3 yağ asitleriyle, vücuttaki yağları parçalama yeteneği ile ünlüdür. Bu yüzden metabolizma sağlığı açısından da çok iyi besin türleridir.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    HAŞLANMIŞ MISIR

    Sağlıklı bir atıştırmalık için konserve mısır yerine haşlanmış mısır yemek daha sağlıklı olacaktır. Haşlanmış mısır, yüksek kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ancak tüketirken tereyağı ve fazla tuzdan uzak durmanızda fayda var.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    KARPUZ VE KAVUN

    Bir diliminde 60-70 kalori olduğu için gece gündüz yiyebilirsiniz. Bu meyveler vücudunuzdaki fazla ödemi atmaya yardımcıdır.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    KAYISI

    A ve C vitamini, potasyum, demir, magnezyum açısından zengin olan kayısı İçeriğindeki lif ile kilo vermenizde yardımcı olacaktır. 3-4 adet kayısı tüketerek sağlık bir ara öğün oluşturabilirsiniz.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    KEFİR

    Probiyotik etkisiyle sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Evde hazırlayacağınız kefir kilo kontrolünde yardımcı olacak sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. Ayrıca kolon kanserine karşı koruyucu bir etkisi vardır.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    KEPEKLİ GRİSSİNİ

    Tahıl grubundan olan kepekli grisini içerdiği kepek ile tokluk süremizi uzatarak kan şekerimizin daha yavaş yükselmesini sağlamaktadır.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    KEPEKLİ TOST

    Akşam öğününü geç yapanlar ve akşam spora gidenler için 1 saat öncesinde ideal ara öğün olarak değerlendirilebilir.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    KURUYEMİŞLER

    Ceviz; omega 3 açısından zengin olup bizleri tok tutan bir besindir. 2 adet ceviz tüketerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Badem, içerdiği yağ ile zayıflamayı kolaylaştırıcıdır. Kuruyemişler, sadece kilo vermenize değil kalp sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    LEBLEBİ ÜZÜM KARIŞIMI

    1/2 su bardağı leblebi ve 1 yemek kaşığı kuru üzüm tüketebileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık olacaktır. Leblebinin lif oranı yüksek olduğundan bağırsak hareketlerini hızlandırır ve bağırsak tembelliğinin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Kuru üzüm ise folik asit, potasyum, magnezyum, demir, fosfor, lif açısından zengindir.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    MEYVELER

    Meyveleri tüketirken harcadığımız kalori aldığımız kaloriden daha fazla olduğu için negatif kalorili besinler diyebiliriz. Sıvıyla beraber bu meyveleri tüketirsek tokluk süremiz daha uzayacaktır. Lif açısından da zengin olan bu besinler tercih edeceğiniz atıştırmalıklar arasında olmalı.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    PATLAMIŞ MISIR

    Eğer baharat ve tuza batmamışsa mısırdan daha güzel bir atıştırmalık yoktur. Mısır düşük kalorili bir aperatif olmasının yanında oldukça iyi bir de lif kaynağıdır. Ayrıca tahıl olarak da yararlılar listesindedir. Yağsız, çok az tuzla hazırladığınız taktirde hiç çekinmeden yiyebilirsiniz çünkü 2 avuç patlamış mısırda 31 kalori var.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    PROBİYOTİK YOĞURT

    Sağlıklı hem de rahatlıkla tüketebileceğiniz bir atıştırmalıktır. Aldığınız probiyotik yoğurtlara, evde dilimleyeceğiniz meyveleri karıştırarak lif içeriğini artırabilir ve sindirim sistemini çalıştırarak kilo vermenize yardımcı olabilirsiniz.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    SALATALIK

    Vücudunuzdaki şişkinlikleri önler. Kilosunu belli bir seviyede tutmak isteyenler için harika bir besin. Üzerine limon suyu gezdirerek tüketeceğiniz salatalık dilimleri yine kilo kontrolünde iyi bir tercih olabilir. Salatalık ve limon negatif kalorili besinler arasındadır. Böylece tükettiğiniz bir miktar limonlu salatalık kalori almanıza engel olan bir atıştırma olacaktır.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    SİMİT

    Simit yüksek kalorili gibi görünse de sağlıklı ara öğün olarak tüketilebilir. Yarım simit ayran veya yarım simit peynir olarak ara öğünlerde tercih etmek kilo vermeyi kolaylaştırabilmekte.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    YABAN MERSİNİ

    Doymuş yağ oranı düşük, antioksidanlar ve diyet lifi açısından mükemmel bir kaynak olan yaban mersini kilo vermek isteyenler için de muhteşem sağlıklı bir aperatiftir. Bol bol yiyebilirsiniz.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    YOĞURT

    Yoğurttaki kalsiyum yağ yakmanıza yardımcı olacaktır. Eklediğiniz pul biber ise metabolizmanızı hızlandıracağı için kilo vermenize de yardımcı olacaktır.
  • Yaza girmeden formunuzu koruyun! Kilo aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar

    YULAF EZMESİ

    Yulaf ezmesi içerdiği lifin yapısı ile sindirim sistemini çalıştırır. Tüketimi kolaylaştırmak ve eğlenceli hale getirmek için süt ve meyve parçacıkları ekleyebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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