İLİKLİ KEMİK SUYUNU HER GÜN BİR BARDAK TÜKETMENİN FAYDALARI NELER?

Kemik suyu içerisinde kalsiyum ve fosfor gibi bileşenleri bol miktarda bulundurması nedeniyle kemik sağlığı için de oldukça önem arz eder. Grip ve bronşitin yanı sıra salgın hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin mutlaka güçlü tutulması gerekiyor.

Kemik suyu, grip ve çeşitli enfeksiyonel hastalıklarla savaşır, vücudu dinç tutar. İçerdiği mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirmede yardımcı olur. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre bulgular, kemik suyu içen otoimmün rahatsızlığa sahip kişilerin semptomlarının azaldığı yönünde. Başka bir ifadeyle, hasta olduğumuzda aklımıza kemik suyundan çorba gelmesi boşuna değil, zira hastalıkların iyileşmesine katkısı büyük. Her gün 1 bardak kemik suyu tüketildiği takdirde vücudunuzdaki dinçliği hissedeceksiniz.

- Bunlara ek olarak beyin gelişimine de oldukça fayda sağlar.

- Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

- Uzmanlar kemik suyunu, gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve kemikleri kırılan hastaların tüketmesi gereken besinlerden biri olduğunu belirtiyor.

- İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak kemik suyu içilebilir.