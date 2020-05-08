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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok sektörü olumsuz anlamda etkiledi. Sosyal mesafenin korunması adına aralıklı sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı, kültür sanat etkinlikleri iptal edildi, kuaför salonları kapatıldı, düğün ve nişan gibi toplu davetlere ara verildi. Peki aylar öncesinden hayatlarını birleştirmeyi planlayan, uzun süredir düğün telaşında olan gelin ve damatlar bu dönemde ne yapacak? Ertelenen düğünler bu yaz gerçekleşebilecek mi? Koronavirüs nedeniyle düğün ve organizasyonların akıbeti belirsizliğini korurken Habertürk muhabiri Kübra Demir, Para Gündem programında Umut Akgül'e düğün sektörünün durumunu sordu...

İLERİKİ DÖNEMLERDE SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜNLER OLACAKTIR

Bundan sonraki süreçte sosyal mesafeli düğünlerin olabileceğine dikkat çeken Akgül, "İlerleyen dönemlerde sosyal mesafeli düğün olacaktır diye düşünüyoruz ama şu an önceliğimiz Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre yapacağını düşündüğümüz olumlu açıklamalar. Çünkü bu noktada öncelik tabii ki sağlık.

Sonraki aşamada, hayat daha da normalleştiğinde belki ikinci safhanın son döneminde düğünlerin bir an önce gerçekleşmesini umuyoruz. Düğünlerin hem açık hem kapalı alanlarda yapılması en büyük arzumuz. Hem damat ve gelinlerimizin bir an önce mağduriyetlerinin sonlanmasını hem de sektörümüzün normal günlerine kavuşmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. Akgül'ün açıklamalarının satırbaşları ise şöyle:

Şu anda gerçekten bu sürecin atlatılmasını bekleyen, bu sektöre emek veren çalışanlar sabırla sürecin sonlanmasını bekliyor. Bu noktada süreç uzadıkça hepimiz için dönem daha da zorlaşıyor. Çünkü küçüğünden büyüğüne düğün sektörünün tüm paydaşları tıpkı düğünlerini yapmayı bekleyen çiftler gibi her geçen gün maddi anlamda mağdur oluyorlar. Öncelik elbette sağlık ancak süreçte kurallara uyarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü şartlara göre hareket edebilirsek düğün davet sektörünü normal hayata kavuştururuz diye düşünüyorum.

DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFEYİ KORUYABİLİR MİYİZ?

Yeni dünya düzeninde yeni bir normalin olduğunu ve normalin şartlarının düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Akgül, "Biz eğlence kültüründe yakınlaşmayı seven bir toplumuz. Düğünler insanların birbirine yaklaştığı bir nokta. Ama bu noktada önemli olan sosyal mesafeyi kesinlikle koruyacağımız yeni bir eğlence tarzını inşa etmek olmalı. Çünkü sosyal mesafe korunarak illa ki eğlence yapılabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde hep birlikte deneyimleyeceğiz. 'Düğünde halay olur mu olmaz mı' tartışmasından çok 'Sosyal mesafeyi koruyarak nasıl eğlenebiliriz' sorusuna bakmalıyız. Bence insanlar daha izole bir şekilde düğün ortamında eğlenebilirler.

KORONAVİRÜS DÜĞÜN ŞARTLARINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Koronavirüsün düğün şarkılarını dahi değiştirebileceğini ekleyen Akgül, "Bugün bir düğün yapsaydık bulunduğumuz ortamı dağıtmak için espri niteliğinde şarkılar söyleyebilirdik. Belki de Ajda Pekkan’ın yıllar önce söylemiş olduğu 'Sakın Ha' şarkısını söyleyebilirdik" şeklinde konuyu noktalandırdı.