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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 MAYIS 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 17 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Süper Lig, İngiltere - Fa Cup Final, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi'nde birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 17 Mayıs 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 08:40 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:40
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        1

        17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, İngiltere - Fa Cup Final, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi’nde oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Adana Demirspor Hatayspor’u ağırlayacak. İngiltere - Fa Cup’ta ise Ffnal heyecanı yaşanacak. Crystal Palace Manchester City mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…

        2

        17 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

        3

        İNGİLTERE - FA CUP FİNAL

        18:30 Crystal Palace - Manchester City (TRT Tabii Spor)

        4

        SERİE A

        21:45 Genoa - Atalanta

        5

        LİGUE 1

        22:00 Lille - Reims

        22:00 Marsilya - Rennes

        22:00 RC Strasbourg - Le Havre

        22:00 PSG - Auxerre

        22:00 Saint-Etienne - Toulouse

        22:00 Lens - Monaco

        22:00 Nice - Brest

        22:00 Nantes - Montpellier

        22:00 Lyon - Angers

        6

        BUNDESLİGA

        16:30 Heidenheim - Werder Bremen

        16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt

        16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg

        16:30 St. Pauli - Bochum

        16:30 Hoffenheim - Bayern Münih

        16:30 RB Leipzig - Stuttgart

        16:30 Borussia Dortmund - Holstein Kiel

        16:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen

        16:30 Augsburg - Union Berlin

        7

        PORTEKİZ - PREMİER LİG

        20:00 Sporting CP - Vitoria Guimaraes

        20:00 Porto - Nacional

        20:00 Farense - Santa Clara

        20:00 Arouca - Boavista

        20:00 Estoril - Estrela

        20:00 Sporting Braga - Benfica

        20:00 AVS - Moreirense

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