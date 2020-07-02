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HaberlerTelevizyonKuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'dan yayında sürpriz telefon konuşması!
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Bülent Ersoy'dan yayında sürpriz telefon konuşması!

Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'de bugün Diva Bülent Ersoy'dan sürpriz bir istek geldi. Ersoy, kız arkadaşı ile tartışan Tuna'nın sevgilisi ile telefon sohbeti stüdyoda neşeli dakikalar yaşattı. Kuaförüm Sensin yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30'da Show TV'de!

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin yarışmacılarından Tuna makyaj yaptığı esnada ne kadar kıskanç olduğunu ve bu nedenle kız arkadaşı ile tartıştıklarını anlatırken, Bülent Ersoy’dan sürpriz bir istek geldi. Diva, Tuna’dan kız arkadaşını aramasını istedi.

Şaşkınlıktan eli ayağına dolaşan Tuna, kız arkadaşını aradı ve Bülent Ersoy yayında Tuna’nın kız arkadaşı ile koyu bir sohbete daldı.

Bülent Ersoy ile konuşmanın şaşkınlığını atlatan Tuna’nın kız arkadaşının Diva ile sohbeti stüdyoda neşeli dakikalar yaşattı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

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