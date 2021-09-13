Pandemi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde almıştı. Yaz mevsiminin bitmesinin ardından ünlü isimler işleri nedeniyle İstanbul'a dönerken, kimi de pandemi nedeniyle geç açılan yaz sezonunu uzattı. Denize erken veda edemeyen isimlerden biri de Burcu Esmersoy oldu.