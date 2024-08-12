Bursa'da su kavgası: 1 ölü, 5 ağır yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ile su tesisatçıları arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.
Osmangazi'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında başlayan tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.
Kavgada Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.