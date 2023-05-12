Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz (4)



BAKAN VARANK, SEÇİM ÇALIŞMALARINA OSMANGAZİ'DE DEVAM ETTİ

AK Parti Bursa 2'nci Bölge milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmalarına Osmangazi ilçesinde devam etti. Bakan Varank, Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakına destek isteyen Bakan Varank, "Bu 7'li koalisyon terör örgütleriyle pazarlık halinde. Bir yandan PKK, bir yandan FETÖ'yle pazarlık halinde. İşin boyutunu o kadar ileri götürdüler ki, kasetle genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir kaset operasyonuyla, Muharrem İnce'yi saf dışı bıraktı. FETÖ'cüler bu ülkede kaset operasyonlarını, montaj operasyonlarını, geçmişte de denedi ama milletimiz ona gereken cevabı en iyi şekilde verdi. Şimdi zannediyorlar ki biz kaset operasyonuyla Muharrem İnce'yi saf dışı bırakırsak milletimiz bu 7'li koalisyona yol verir. Siz avucunuzu yalarsınız. Bizim öyle kaset operasyonlarına kaptırılacak bir devletimiz yok. Bunlar o kadar gözü karalar ki, o kadar gözlerini kan bürümüş ki, 5 sene önce meydan meydan gezdirdikleri, 'Bizim adayımız' dedikleri Muharrem İnce'yi kendileri kaset operasyonuyla adaylıktan el çektiriyorlar. Allah'ın izniyle sizler buna müsaade etmeyeceksiniz" dedi. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-05-12 22:20:36



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