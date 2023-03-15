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Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 8 yıllık yalnızlığına geçtiğimiz haftalarda son vermiş, Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Gün geçmiyor ki Çağla Şıkel ile avukat sevgilisi Nail Gönenli'nin fotoğrafı çekilmesin. Görünen o ki Şıkel, 8 yıllık yalnızlığının acısını Gönenli ile mümkün olduğunca birlikte vakit geçirerek çıkarıyor.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, Emirgan'daki bir mekânda yemek yerken kendilerine bir süre sonra oyucu Burak Yamantürk ile işletmeci Umut Evirgen katıldı.

Camekanın yanında oturan grubun neşeli halleri yoldan gelip geçenlerin ilgi odağı oldu. Görenler, "Çağla, çok mutlu" yorumunu yaptı.