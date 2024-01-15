Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu
Giriş: 15.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:18
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyünde 60 yıldır koyun yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hasan Barış'ın sürüsünde bulunan kıvırcık cinsi koyun, önceki gün doğum yaptı.
Koyununun bir batında 6 kuzu dünyaya getirmesine sevinen Barış, "60 yıldan beri koyunculuk yapıyorum, ilk kez maşallah 6 tane birden oldu. Allah bereket versin" dedi.