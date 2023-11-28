Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Lapseki'de incelemelerde bulundu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gençlik merkezi inşaatını inceledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gençlik merkezi inşaatını inceledi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile ilçeye gelen Eminoğlu'nu Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve partililer karşıladı.

İlçede ikmal ihalesi yapılan gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Eminoğlu, Belediye Başkanı Yılmaz'dan proje hakkında bilgi aldı.

Sahil mevkisinde 3 bin 280 metrekarelik alana inşa edilen 3 katlı gençlik merkezinde robotik kodlama, oyun alanı, müzik atölyesi, resim-seramik, Osmanlı el sanatları, zeka oyunları atölyeleri, mutfak atölyesi, sohbet odası, hayal dünyası atölyesi, tiyatro ve konferans salonu, kafeterya, kütüphane, açık ve kapalı teras, 4 derslik bulunuyor.