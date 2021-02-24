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ÇANAKKALE
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Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı / ek fotoğraflar
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:11 DHA

Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı / ek fotoğraflar
Çanakkale'de, Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:02 İHA

Çanakkale'de, Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı
Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 DHA

Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 14 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı / ek fotoğraflar
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 DHA

Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı / ek fotoğraflar
Çanakkale Boğazı 14 saat trafiğe kapandı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Çanakkale Boğazı 14 saat trafiğe kapandı
Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 DHA

Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı
Çan Belediyesi ile gençler bilim ışığında ilerliyor
23 Şubat 2021 Salı, 20:00 İHA

Çan Belediyesi ile gençler bilim ışığında ilerliyor
Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor
23 Şubat 2021 Salı, 19:00 DHA

Bayramiç Barajı havasındaki atıkları üreticiler temizliyor
Çanakkale'de çalınan 6 koyun bulunup, sahibine teslim edildi
23 Şubat 2021 Salı, 17:00 DHA

Çanakkale'de çalınan 6 koyun bulunup, sahibine teslim edildi
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Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 240 bin 203
23 Şubat 2021 Salı, 13:00 İHA

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 240 bin 203
Ayvacık’ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu
23 Şubat 2021 Salı, 13:00 İHA

Ayvacık’ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu
Başkan Erdoğan, projeleri inceledi
23 Şubat 2021 Salı, 12:00 İHA

Başkan Erdoğan, projeleri inceledi
Çanakkale’de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
23 Şubat 2021 Salı, 12:00 İHA

Çanakkale’de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda yunus balıklarının şovu
23 Şubat 2021 Salı, 12:00 İHA

Çanakkale Boğazı’nda yunus balıklarının şovu
Çanakkale´de havalar ısındı balık tezgahları doldu, fiyat düştü
23 Şubat 2021 Salı, 11:00 DHA

Çanakkale´de havalar ısındı balık tezgahları doldu, fiyat düştü
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı
23 Şubat 2021 Salı, 11:00 DHA

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
22 Şubat 2021 Pazartesi, 21:00 DHA

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Çan’da ‘temel afet bilinci eğitimi’ verildi
22 Şubat 2021 Pazartesi, 19:00 İHA

Çan’da ‘temel afet bilinci eğitimi’ verildi
Güneş korona virüsü unutturdu Bu görüntüler korona virüsün en çok arttığı 5 ilden biri olan Çanakkale’den
22 Şubat 2021 Pazartesi, 18:00 İHA

Güneş korona virüsü unutturdu Bu görüntüler korona virüsün en çok arttığı 5 ilden biri olan Çanakkale’den
Çanakkale´de caddeler dolup, taştı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 19:00 DHA

Çanakkale´de caddeler dolup, taştı
Çanakkale’de milatta önce 1. yüzyıla ait mezar steli ele geçirildi
22 Şubat 2021 Pazartesi, 18:00 İHA

Çanakkale’de milatta önce 1. yüzyıla ait mezar steli ele geçirildi
Çanakkale'de Antik Yunan'a ait mezar steli ele geçirildi
22 Şubat 2021 Pazartesi, 18:00 DHA

Çanakkale'de Antik Yunan'a ait mezar steli ele geçirildi
Çanakkale'de telefonla dolandırdı, İstanbul'da yakalandı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 16:00 DHA

Çanakkale'de telefonla dolandırdı, İstanbul'da yakalandı
1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının montajı başladı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 16:00 DHA

1915 Çanakkale Köprüsü ana kablolarının montajı başladı
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı Çanakkale’de dolandırdı, İstanbul’da yakalandı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı Çanakkale’de dolandırdı, İstanbul’da yakalandı
Başkan Makas, “Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız”
22 Şubat 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Başkan Makas, “Bu olaydan dolayı üzüntü duymaktayız”
(ÖZEL) 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki ‘kedi yolu’ aydınlatmaları boğazın çehresini güzelleştirdi Işıl ışıl olan 1915 Çanakkale Köprüsü, seyrine doyum olmaz bir manzara sunuyor
22 Şubat 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

(ÖZEL) 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki ‘kedi yolu’ aydınlatmaları boğazın çehresini güzelleştirdi Işıl ışıl olan 1915 Çanakkale Köprüsü, seyrine doyum olmaz bir manzara sunuyor
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
22 Şubat 2021 Pazartesi, 11:00 DHA

Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)
21 Şubat 2021 Pazar, 19:00 DHA

Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
21 Şubat 2021 Pazar, 18:00 DHA

Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
21 Şubat 2021 Pazar, 14:00 DHA

Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında
Ezine Belediye Başkanı Yüksel’in evi kurşunlandı
21 Şubat 2021 Pazar, 12:00 İHA

Ezine Belediye Başkanı Yüksel’in evi kurşunlandı
Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor
21 Şubat 2021 Pazar, 11:00 DHA

Bere ve çanta örerek sokak hayvanlarını besliyor