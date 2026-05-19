Biga'da polislere iletişim eğitimi verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polislere "Ergenlerle Etkili İletişim Yöntemleri" eğitimi verildi.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi psikolojik danışmanları Aydın Mavi ve Elif Taşdelen tarafından gerçekleştirilen eğitim programına, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat ve emniyet mensupları katıldı.



Programda, çocukluktan gençliğe geçiş dönemi olarak adlandırılan ve genellikle 9-15 yaş aralığında yaşanan biyolojik ile psikolojik değişiklikler ele alındı.



Eğitimde, bu yaştaki bireylerle iletişim kuran kişilerin karşılaşabileceği zorluklar ve bu sorunlarla baş etme yöntemleri üzerinde durularak, etkili iletişim metotları aktarıldı.

