Gökçeada'da şarkıcı Deniz Seki konser verdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser programı düzenlendi. Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde şarkıcı Deniz Seki sahne aldı. Ünlü sanatçı konserde eski ve yeni şarkılarını ilçe halkıyla birlikte seslendirdi. Seki, kendisini izlemeye gelen vatandaşlara teşekkür etti. Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay da şarkıcıya konser sonunda çiçek verdi.

