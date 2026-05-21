Yenice'de KAGEP eğitim programı düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Tarım Gıda ve Yurt Federal Bakanlığı arasında imzalanan ortak niyet mektubu çerçevesinde yürütülen "Kooperatiflerde Kadınların ve Gençlerin Güçlendirilmesi (KAGEG) Projesi " kapsamında, kırsal bölgelerde kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla eğitim programı düzenlendi.



Çanakkale Bölgesi Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği (KÖY-KOOP) ve Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) işbirliği, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin destekleriyle hayata geçirilen programa Çan, Yenice ve Biga'ya ait 7 kooperatifte faaliyet gösteren üreticiler katıldı.



Eğitimlerde katılımcılara "Kooperatiflerde Kadın ve Gençlerin Konumu", "Süt Kalitesi ve Verimi", "Sığır Yetiştiriciliği" konularında bilgi verildi.



Üreticilere program sonunda katılımlarından dolayı bölge birliği adına hediye takdiminde bulunuldu.



Eğitimlerde katılımcıların hem teorik bilgi edinmeleri hem de uygulamaya dönük becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.







