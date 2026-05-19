Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

Çanakkale'de polis ekiplerince huzur uygulamaları gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-18 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 154 kişi ve 3 bin 295 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalandı, 614 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.



Toplamda, 176,48 gram narkotik madde, 20 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız silah, 60 fişek, 21 kök kenevir bitkisi, 3 bin 740 doldurulmuş makaron, 2 bin 800 boş makaron, 62 paket gümrük kaçağı sigara, 27 adet puro, 85 paket sigara sarma kağıdı, 9,5 kilogram nargile tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.



Uygulamalarda 72 şüpheliye adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklandı.



Polis ekiplerince yakalanan "nitelikli dolandırıcılık" şüphelisi, sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 5 düzensiz göçmen yakalanarak, gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi, olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 114 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

