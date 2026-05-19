        Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

        Çanakkale'de polis ekiplerince huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-18 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 154 kişi ve 3 bin 295 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalandı, 614 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Toplamda, 176,48 gram narkotik madde, 20 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız silah, 60 fişek, 21 kök kenevir bitkisi, 3 bin 740 doldurulmuş makaron, 2 bin 800 boş makaron, 62 paket gümrük kaçağı sigara, 27 adet puro, 85 paket sigara sarma kağıdı, 9,5 kilogram nargile tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Uygulamalarda 72 şüpheliye adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekiplerince yakalanan "nitelikli dolandırıcılık" şüphelisi, sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 5 düzensiz göçmen yakalanarak, gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi, olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 114 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

