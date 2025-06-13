Cansel Elçin: Çıplak rol varsa ilk bana geliyor
Son dizisinde çırılçıplak bir sahnesi olan Cansel Elçin; "Çıplak rol varsa ilk bana geliyor. Çünkü herkes reddediyor. Ben artık giyinikliği oynayamıyorum. Kaşem de çarpı 100 oldu" dedi
Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2020'de evlenen oyuncu çift; Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın, Ocak 2025'te oğulları Atlas, dünyaya geldi.
Cansel Elçin, eşinin son dizisinde kendisini çırılçıplak görünce şaşırdığını anlattı. Elçin; "Çünkü herkes bu sahneleri reddediyor" derken, Zeynep Tuğçe Bayat ise "O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat" şeklinde esprili yanıt verdi.
Cansel Elçin, çocuk yaşlarında gittiği Fransa'da okudu. Elçin, 1982'den bu yana bu yana İstanbul - Paris arasında yaşamını sürdürüyor.
Cansel Elçin de sözlerine esprili bir şekilde devam etti: Ben artık giyinikliği oynayamıyorum. O günden beri. Kaşem de çarpı 100 oldu.