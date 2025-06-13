Cansel Elçin: Çıplak rol varsa ilk bana geliyor

Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2020'de evlenen oyuncu çift; Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın, Ocak 2025'te oğulları Atlas, dünyaya geldi.

Cansel Elçin, eşinin son dizisinde kendisini çırılçıplak görünce şaşırdığını anlattı. Elçin; "Çünkü herkes bu sahneleri reddediyor" derken, Zeynep Tuğçe Bayat ise "O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat" şeklinde esprili yanıt verdi.