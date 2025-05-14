Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cansel Elçin’den Zeynep Tuğçe Bayat’a set ziyareti: Sette sürpriz - Magazin haberleri

        Cansel Elçin’den Zeynep Tuğçe Bayat’a set ziyareti: Sette sürpriz

        Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas ile eşi Cansel Elçin'i setinde sürpriz bir şekilde ziyaret etti ve bu anı; "Sette sürpriz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sette sürpriz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, 23 Ağustos 2020'de nikâh masasına oturmuşlardı. Mutlu evliliklerini taçlandıran çift, 31 Ocak 2025'te ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        Sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftten yeni bir fotoğraf daha geldi. Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ı oğulları Atlas ile birlikte setinde ziyaret etti.

        REKLAM

        Zeynep Tuğçe Bayat, oğlunun yüzünü göstermediği kareleri; "Sette sürpriz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Tuğçe Bayat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem