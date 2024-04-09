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        Haberler Spor Tenis ATP Carlos Alcaraz, Monte Carlo'dan çekildi! - Tenis Haberleri

        Carlos Alcaraz, Monte Carlo'dan çekildi!

        İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:03
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        Alcaraz'dan kötü haber
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        Tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildi.

        Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ kolumdaki sakatlığı toparlamaya çalışıyordum ama bu mümkün olmadı. Gelecek sene görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

        Alcaraz, geçen ay bir diğer masters turnuvası Indian Wells'te şampiyonluğa uzanmıştı.

        İspanyol tenisçi Rafael Nadal da sakatlığı sebebiyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekilmişti.

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