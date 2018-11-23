SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi "Çarpışma", ilk bölümüyle ABC1 20+'da 5.31 izlenme oranı (rating), 11.44 izlenme payı, AB’de 5.60 izlenme oranı (rating), 13.21 izlenme payı (share), Total’de ise 3.99 izlenme oranı (rating), 8.61 izlenme payı (share) aldı. Dizi, #Çarpışma etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 13 saat 20 dakika, dünyada 8 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

Kadir’in karısı ve kızını kaybettiği canlı bomba sahnesinde yaşanan duygusal anlar izleyenleri derinden etkiledi. Dizinin temel hikayesinin çıkış kaynağı ve yine dizinin adını belirleyen çarpışma sahnesinin prodüksiyonu ve çarpışmada kullanılan teknik ise izleyicilere ekran başında heyecanlı anlar yaşattı.





ÇARPIŞMA’NIN İLK BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR!

Çarpışma, dün akşam nefes kesen ilk bölümüyle ekrana geldi. Ailesiyle mutlu bir hayat süren başkomiser Kadir, karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybedince olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duydu. Çektiği acı onu yaşamdan vazgeçme noktasına getirirken Zeynep’in başı ise kocası Galip’in borçları yüzünden derde girdi. Kocasının borçlarına karşılık Veli tarafından kızı rehin alınan Zeynep, çalıştığı bankadan yüklüce para çaldı. Hapisten yeni çıkan ve büyük bir çıkmaza giren Kerem ise arkadaşı Yakup’la birlikte soymak için girdikleri evde Cemre’ye yakalandı. Anlık bir refleksle Cemre’yi karnından bıçaklayan Kerem kaçarken, Yakup’un aklı Cemre’nin evinde çektiği görüntülerdeydi.

Yaralı halde arabasına binen Cemre’nin Kerem’in aracına; yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir’in ise kızını kurtarmak için yola çıkan Zeynep’in aracına çarptığı kaza aslında bu dört kişinin hayatlarına birbirine bağladı. Final sahnesinde Zeynep’in “Kadir!” sözleri izleyenleri şaşırtırken, dizinin heyecan dolu hikayesine duyulan merakı arttırdı.







İŞTE ÇARPIŞMA SAHNESİNİN PERDE ARKASI!

Peki, bu sahne nasıl çekildi, hazırlıklar ne kadar sürdü, hangi ilkler gerçekleşti? İşte, Türkiye‘nin konuştuğu ‘Çarpışma’ dizisindeki, çarpışma sahnesinin perde arkası ve tüm merak edilenleri;

Çarpışma sahnesi için Almanya’dan özel getirilen Computer Control System (CCV) kullanıldı. Bu sistem, kaza testlerinin laboratuvar ortamlarının dışında da kullanılan test sistemi. Dört arabaya da bu sistem takıldı. Sistemi kurma hazırlıkları 20 gün sürdü, 2 Alman mühendis ve 2 de Türk tekniker görev aldı. Sistem kurulduktan sonra bir hafta test edildi. Çarpışmalar için araçlara özel yazılım yapıldı ve her bir araca yazılımlar ayrı ayrı programlandı. Dört araçlı çarpışma sahnesi için, dört de yedek olmak üzere ve tamamı çalışır halde sekiz araç satın alındı. Türk dizi ve sinema sektöründe, şu ana kadar bir sahnede en fazla arabanın çarpıştığı sahne olarak tarihe geçti. Çarpışma sahnesinde yağmurlama yapıldı ve bu yağmurlama çarpışma sahnesine özel tasarlandı. Çekimler 6 gün sürdü, 6 gün boyunca yapılan yağmurlamada günlük 60 ton, toplam 360 ton su kullanıldı. Çarpışma sahnesinde kullanılan sistemin bir benzeri, Hollywood’da ‘Hızlı ve Öfkeli’ film serisinde kullanılmıştı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ Elçin Sangu , Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

AMİGO KADİR’İN TRİBÜNLERİ COŞTURDUĞU O ANLAR;





HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK CANLI BOMBA SAHNESİ;

İŞTE NEFES KESEN ÇARPIŞMA SAHNESİ;

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