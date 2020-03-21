Carretta carretta Tuba da kendini Covid-19 karantinasına aldı!



Dalyan’daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri geçen yıl olta takılması, misina dolanması, enfeksiyon ve sürat teknesi çarpması sonucu yaralanan bir grup carretta carretta’nın tedavisini gerçekleştirdi.

"Dalyan", "Hasan Efe", "Nazo", "Diana", "Özgün" gibi isimleri verilen deniz kaplumbağalarından biri de arka kısmı sürat teknesi veya pervaneyle kesilen “Tuba”ydı.

DEKAMER görevlileri uydu takip cihazı yerleştirdikleri Tuba’yı 28 Ağustos 2019’da düzenlenen bir törenle İztuzu Plajı'ndan denize bıraktı.

Salınmasının ardından yaklaşık 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren Tuba, 30 gün gibi bir sürede ise Yunanistan sularına ulaştı.

Yedi ay boyunca Akdeniz’de çeşitli kıyılara uğrayan Tuba en son geçen ay, 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki, Malta’da görülmüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar önceki gün sosyal medya hesabında Tuba’yla ilgili bir açıklama yaptı.

Birpınar, her anı takip edilen Tuba’nın koronavirüs salgını çıktığından beri hiçbir kıyıya uğramadığını ve açık denizde kaldığını duyurdu.

Prof. Mehmet Emin Birpınar, Tuba’nın Malta açıklarında dönüp durduğunu gösteren bir de harita paylaştı.

Yedi ayda 3 bin 500 kilometre mesafe kateden Tuba şu anda yaklaşık 400 metre derinlikte dolaşıyor.

İztuzu Plajı

Bilim insanları Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e girip çıkan kaplumbağalar olsa da Akdeniz'in deniz kaplumbağalarının dünyadaki diğer bölgelerden izole olduğunu ve Akdeniz dışına çıkmadıklarını söylüyorlar.

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Uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarını, http://dekamer.org.tr/uydu.html adresinden takip edilebilirsiniz.