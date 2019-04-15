Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak bilinen Cassowary, ABD'nin Florida eyaletinde, 75 yaşındaki sahibi ölümüne sebep oldu. Ayağı kayıp düşen Hajos, Cassowary'nin saldırısına uğradı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti. Peki Cassowary kuşu nedir? İşte detaylar...

CASSOWARY KUŞU NEDİR?

Casuarius cinsine ait olan Cassowary kuşu Avusturalya ve Yeni Gine ormanlarında görülür, oldukça iridir, uçamaz ancak çok tehlikelidir. Görünüşünden deve kuşu cinsinden olduğunu düşünmeniz normaldir; öyle ki büyük taksonom Carl von Linneaus da onları 1758 yılında Struthio casuarius, yani devekuşları cinsine (Struthio) dahil etmiştir. Ancak sonradan bu canlıların sanılandan daha uzak akraba oldukları anlaşılmıştır ve Casuarius isimli ayrı bir cinse ayrılmışlardır. Devekuşları ile cassowariler, emular, kiwiler ve rhealar ile birlikte “ratitler”, yani uçamayan kuşlar infrasınıfındandır.

Aslında devekuşlarının boyu daha uzundur; ancak cassowary, Avusturalya'nın en ağır kuşudur ve dünyada da ikinci sıradaki en ağır kuştur. Uzaktan bakıldıklarında kıla benzeyen ama kıl olmayan tüylere sahiptirler (kıllar Memeliler Sınıfı’nın, tüyler Kuşlar Sınıfı’nın ayırt edici özelliğidir). Bu tüyler, onlara uçmak için değil, yaşadığı yağmur ormanlarında kuru kalmalarına yardımcı olmak içindir. Genellikle siyahtırlar ancak yaşadığı bölgelere göre farklılık gösteren göz alıcı renklerde yüzleri ve boyunları vardır. Ömürleri ortalama 50 yıldır ve en uzun yaşayan üçüncü kuş türüdür.

CASSOWARY KUŞUNUN ÖZELLİKLERİ?

Nesli tükenmekte olan Cassowary, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak bilinir. Cassowary'ler 5 metreden fazla büyüyebiliyor ve dişileri 60 kilodan fazla ağırlığa ulaşabiliyor. Cassowary, Avustralya ve Yeni Gine'de bulunan Tropik ormanlarda görülür. Oldukça iri ve çok ama çok tehlikeli bir kuş türüdür. Vücut özelliklerine bakıldığında Deve kuşu cinsinden oldukları çok rahat anlaşılabilir.

Cassowary kuşunun ölümcül tehlike oluşturan özellikleri ise, 3 parmaklı ayaklarının iç parmaklarında yer alan 10 santim uzunluğunda hançer benzeri pençeleri. Potansiyel tehdit karşısında bu pençenin hızlı bir vuruşu ile hedeflerinde derin yarıklara sebep olabiliyorlar.

Cassowary kuşu, çok dirençli hayvanlardır. Kuş türleri üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde en uzun yaşayan üçüncü kuş ve ağırlık bakımından da en ağır ikinci kuş türü oldukları tespit edilmiştir. Ömürleri neredeyse 50 yıla yakındır.

Dişi Cassowaryler erkeklerine oranla daha büyüktürler ve tüyleri daha renklidir. Dişi olmaları sebebiyle kendi türleri arasında hemen fark edilirler. Tür dikkatle incelendiğinde boylarının 2 metreye kadar olaştığı görülmüştür. Tabi ki dişiler bu konuda araştırma konusu olmuşlardır.

Cassowary ailesinin ortalama boy uzunluğuna bakıldığında bu oran 1,5 metre ile 1,7 metre arasındadır. Kuş türünün uzunluğu konusunda elde bilgiler onun ne kadar tehlikeli olabileceğine işaret eden ilk verilerdir. Kuşun ayak parmakları üç tanedir ve ortadaki parmağı diğerlerine göre daha uzun, büyük ve kalındır. Parmaklarının ucundaki dayanıklı ve kesici tırnakları bir pençe vazifesi görürler. Zaten bu kuşun tehlikeli olarak anılmasının en önemli sebebi budur çünkü saldırı esnasında hedefine doğru koşarak pençelerini kullanır ve hasmının bedeninde derin kesikler açar.

Vücut ağırlıkları 60 kg ye kadar ulaşabilir. Ağırlık or