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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague ÇBK Mersin - Bourges Basket: 66-59 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin - Bourges Basket: 66-59 (MAÇ SONUCU)

        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 6'lı Final çeyrek final maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek yarı finale yükseldi. Temsilcimiz, yarı finalde İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:00
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        ÇBK Mersin yarı finalde!
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        İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek yarı finale yükseldi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Tango Bourges Basket, 12-9 üstün geçti. Sert savunmasıyla Çimsa ÇBK Mersin'in skor üretmesini engelleyen Fransız ekibi, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

        İyi oyununu ikinci periyoda da taşıyan Tango Bourges Basket, 15. dakikayı 27-21 üstünlüğünü sürdürdü. Bu dakikadan sonra Howard, Samuelson ve Johannes'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan ÇBK Mersin, çeyreğin bitimine 2 dakika kala 30-27 öne geçti. ÇBK Mersin, soyunma odasına 32-31 önde gitti.

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        Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da boyalı alanda sert savunma uygularken, 22. dakika Mersin ekibinin 37-33 üstünlüğüyle geçildi. Takımların karşılıklı skor bulduğu çekişmeli mücadelede son çeyreğe de 50-49 Çimsa ÇBK Mersin'in üstünlüğüyle girildi.

        Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ÇBK Mersin karşısında üst üste basketler bulan Fransız ekibi, 34. dakikada 56-54 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan ve etkili oyuncuları Carleton, Howard ve Anderson ile tekrar oyuna ağırlığını koyan Çimsa ÇBK Mersin, maçı 66-59 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

        Çimsa ÇBK Mersin, yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak. Müsabaka, 11 Nisan Cuma günü TSİ 21.30'da oynanacak.

        Salon: Principe Felipe

        Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

        Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 12, Johannes 10, Carleton 12, Araujo, Rupert 6, Howard 15, Fauthoux, Samuelson 11

        Tango Bourges Basket: Okonkwo 14, Astier 8, Diaby 10, Spanou 3, Duchet 12, Green 6, Filip 1, Guapo 5, Pouye

        1. Periyot: 16-21

        Devre: 32-31

        3. Periyot: 50-49

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