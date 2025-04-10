ÇBK Mersin - Bourges Basket: 66-59 (MAÇ SONUCU)
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 6'lı Final çeyrek final maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek yarı finale yükseldi. Temsilcimiz, yarı finalde İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşacak.
İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek yarı finale yükseldi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Tango Bourges Basket, 12-9 üstün geçti. Sert savunmasıyla Çimsa ÇBK Mersin'in skor üretmesini engelleyen Fransız ekibi, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.
İyi oyununu ikinci periyoda da taşıyan Tango Bourges Basket, 15. dakikayı 27-21 üstünlüğünü sürdürdü. Bu dakikadan sonra Howard, Samuelson ve Johannes'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan ÇBK Mersin, çeyreğin bitimine 2 dakika kala 30-27 öne geçti. ÇBK Mersin, soyunma odasına 32-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da boyalı alanda sert savunma uygularken, 22. dakika Mersin ekibinin 37-33 üstünlüğüyle geçildi. Takımların karşılıklı skor bulduğu çekişmeli mücadelede son çeyreğe de 50-49 Çimsa ÇBK Mersin'in üstünlüğüyle girildi.
Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ÇBK Mersin karşısında üst üste basketler bulan Fransız ekibi, 34. dakikada 56-54 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan ve etkili oyuncuları Carleton, Howard ve Anderson ile tekrar oyuna ağırlığını koyan Çimsa ÇBK Mersin, maçı 66-59 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Çimsa ÇBK Mersin, yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak. Müsabaka, 11 Nisan Cuma günü TSİ 21.30'da oynanacak.
Salon: Principe Felipe
Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)
Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 12, Johannes 10, Carleton 12, Araujo, Rupert 6, Howard 15, Fauthoux, Samuelson 11
Tango Bourges Basket: Okonkwo 14, Astier 8, Diaby 10, Spanou 3, Duchet 12, Green 6, Filip 1, Guapo 5, Pouye
1. Periyot: 16-21
Devre: 32-31
3. Periyot: 50-49