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Çetin Altay, Cihangir'i terk etti

10 yılı aşkın bir süredir Cihangir'de yaşayan oyuncu Çetin Altay, Bahçeşehir'e taşındı. Önceki gün eski semtinde objektiflere takılan Altay, "Buna rağmen Cihangir'den kopamıyorum... Dostlarım, arkadaşlarım burada... Arada da olsa uğramadan yapamıyorum" dedi

Çetin Altay, Cihangir'i terk etti - Magazin haberleri
Cihangir'i terk etti
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2017'de Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturan ve Mila adına bir kızı olan Çetin Altay, 10 yılı aşkın bir süredir yaşadığı Cihangir'i terk etti. Bahçeşehir'e taşınan Altay, geçtiğimiz gün eski semtinde görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden 44 yaşındaki oyuncu, "Buna rağmen Cihangir'den kopamıyorum... İşimle alakalı... Meslektaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım burada... Arada da olsa uğramadan yapamıyorum, alışkanlık olmuş" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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