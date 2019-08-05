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Ceyda Ateş: Sürprizi açıklama zamanı!

Eşi Buğra Toplusoy ile bir süredir gözlerden uzak hayat yaşayan Ceyda Ateş, sevenlerine mutlu haberi verdi. Amerika'ya taşındıktan sonra oyunculuğa ara veren Ateş, yeni bir dizi projesi ile ekranlara geleceğini takipçilerine duyurdu

Ceyda Ateş

Oyuncu Ceyda Ateş, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Toplusoy ile geçtiğimiz yıl ABD Miami'de evlenmişti. Çift, evlendikten sonra Miami'de yaşamaya devam etti.

Bir süredir gözlerden uzak hayat yaşayan Ceyda Ateş, sevenlerine mutlu haberi verdi. Amerika'ya taşındıktan sonra oyunculuğa ara veren Ateş, yeni bir dizi projesi ile ekranlara geleceğini takipçilerine duyurdu.

"DİLERİM BENİ ÖZLEMİŞSİNİZDİR"

"Sürprizi açıklama zamanı!" diyen Ateş, "Herkese merhaba. 'Pek yakında sizlere sürprizim olacak' demiştim. İşte şimdi bu sürprizi açıklama zamanı! Yakında tekrar evlerinize misafir olmaya geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacak yeni dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım. "Çocuk" yakında Star TV ekranlarında olacak. Tekrar buluşmak için çok heyecanlıyım. Dilerim beni özlemişsinizdir. Herkesi sevgiyle öpüyorum. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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