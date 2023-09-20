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        Cinsel suç mağduru çocuk sayısındaki artış ürkütüyor

        Türkiye'de, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen cinsel suç mağduru çocuk sayısındaki artış 9 yılda yüzde 287 oldu. Verilere göre 2014'te 11 bin 95 olan cinsel suç mağduru çocuk sayısı geçen yıl 31 bin 890'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2022 yılında 601 bin 754 oldu.

        Can Baytak
        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 20.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:29
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        #çocuk tacizi

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