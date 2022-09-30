Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yeni sosyal yardım ödeme miktarları açıklandı. Aile Destek Programı, doğalgaz ve elektrik yardımı ödeme mikarlarında artış yapılırken sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' adlı program dahil edildi. Bu gelişmenin ardından çocuklu vatandaşlar "Çocuk desteği kimlere verilecek, başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aradı. İşte, Çocuk yardımı miktarı ve başvuru şartları...