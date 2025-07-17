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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki durum ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:46
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        Ahmed Şara ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

        Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

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