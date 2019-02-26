İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Giresun yüzde 64,5 gibi bir oyla Cumhurun ittifakına sahip çıktı. Türkiye ortalamanın çok üstünde bir oyla şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz.

Şimdi önümüzde 31 Mart imtihanı var. Dönmemiz gereken son bir dönemeç, aşmamız gereken son bir engel var. Ülkemiz için istikbalimiz için daha güzel daha güçlü daha istikrarlı bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. Giresun'dan dayanışma bekliyoruz. 31 Mart seçimleri demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Barışa, huzura vesile olsun.

MUHALEFETİN ENGELLEMELERİNE BOYUN EĞMEDİK

AK Parti'yi siz kurdunuz. Tabelasını siz astınız. Bugünlere siz taşıdınız. 17 senedir güçlü Türkiye yolculuğunda bu kardeşinizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizden önce hayal dahi edilemeyen pek çok projeyi gerçeğe dönüştürdük. Muhalefetin çapsızlığı vizyonsuzluğuna bakıp da hiç bir zaman rehavete kapılmadık. İş yaptık. muhalefetin engellemeleri karşında yılmadık, yıkılmadık, hizmet aşkından taviz vermedik. Kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Yasakları kaldırdık. Türkiye'yi demokraside bir üst lige çıkardık.

IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Davos'tayız. IMF Başkanıyla konuşuyoruz. Türkiye'nin başkanı benim, siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Siz verdiğiniz parayı taksit taksit alıyorsunuz. Türkiye'ye emir veremezsiniz. Mayıs 2013... IMF'ye borcumuzu ödedik. Bitti bu iş...

Bay Kemal diyor ki, 'Şimdi bunlar giderler IMF'den borç alırlar', IMF'den borcu siz aldınız, biz değil. Biz kargayı sesinden anlarız. Siz aldınız borcu, biz ödedik. Dünyada en fazla insani yardımı yapan bir Türkiye var. Milli gelire oranla en büyük yardımı yapan biziz. Geldiğimizde Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı şimdi 170 milyar dolara gidiyoruz.

7 DHKP/C'LİYİ İNLERİNDE ALDIK

Bugün kendine sığınan kardeşlerini zalimlere teslim eden bir Türkiye yok. Onlara kucak açan bir Türkiye var.

Gabar'da Kandil'de bu teröristlerin inlerine girdim mi? Bu sabah 7 tane DHKP/C'liyi inlerinde aldık. Polislerimiz çıkarıp aldılar.

Kim derdi bundan 15-20 sene önce denizin üzerinde bir havalimanı yapılacak. Bunlar karaya yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık. Dağları biz delmedik mi biz buralarda... şu dağları her tarafta delerek yeşille denizi buluşturmadık mı? O dağları deldik her tarafı halkın yolları haline getirdik. Hava yolunu halkın yolu yaptık, artık hepiniz uçaklarla seyahat ediyorsunuz.

HÜKÜMETİN ATTIĞI HER ADIMA KARŞI ÇIKMAYI MUHALEFET SANIYORLAR

Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhalefetle eş değer görüyorlar. Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o ince çizgiyi aşabiliyorlar. Son 10 yılda bunları gördük. Cumhuriyet mitingleri yapıyorlardı. Ne diyorlardı 'ordu göreve...

Ankara'da yargıçlar var diyen bir muhalefete şahit olduk. Gezi olaylarında polise kurşun sıkan çapulcuları baş taşı eden bir CHP gördük. FETÖ'cü alçakların sözcülüğünü yapan bir muhalefet gördük. Çukur eylemlerinde teröristlere cici çocuklar diyerek canlı kalkan olan bir muhalefet gördük. Zeytin Dalı operasyonunda 'savaşa hayır' twitleri bir CHP gördük. Yatırımlardan rahatsız olan bir muhalefet gördük. CHP'deki bu muhalefet anlayışı hiç değişmiyor.

SEN TÜRKİYE'Yİ TERK ET

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' Sen lütfen Türkiye'yi terk et, güneyde Irak'taki Kürdistan bölgesine git. Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var. Egemiz var ama bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Bunlar CHP ile beraber. Adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. Diyarlar ki 'bizim ilgimiz yok.' Nasıl ilginiz yok batıda liste çıkarıyorsunuz. Batı'da 'AK Parti'ye MHP'ye kaybettireceğiz' diyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsunlar. Benim aziz milletim hepsini paketleyip, sandığa gömecek.



AB idama karşıdır. Yasaktır. İdam yasak olduğu halde başa geldiği günden beri 42 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan. AB ülkelerinde demokrasiden bahsedebilir misiniz?

SIRF MUHALEFET YAPMAK İÇİN RAKİPLERE KOZ VERİYORLAR

Türkiye'nin 2 milyar doları Akdeniz'in derin suları altına gömeceği iddiasında bulundu. Bir kova petrol bile çıkmadı dedi. CHP'linin önergesi Yunan medyasının arayıp da bulamadığı haber oldu. Bunun adı gaflet değilse nedir? Kendi milletine ihanettir. Sırf muhalefet yapmak adına Türkiye'nin rakiplerine böyle kozlar vermeye ne gerek var. Kendi genel başkanının izinden gidiyor.

ARTIK VATANDAŞI HEDEF ALIYOR

Bay Kemal, yalanı iftirayı bırak, dürüst ol. Meclis kürsüsünde belge sallıyor. Hiç mahkemede dosya sunamadı. Bir gün olsun mahcup olmadı. Hatalarından özür dilemedi. Aleyhine verilen onca mahkeme kararına rağmen yalanın dozunu arttırdı. Parayı tahsil ettiğim zaman bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bizi hedef alıyordu artık vatandaşları hedef alıyor. İşte Türkiye fotoğrafı diyerek bir fotoğraf gösteriyor. Önüne arkasına bakmadan. Bu fotoğrafın yalan olduğu, meclis kürsüsünde söylediklerinin de hakikatle bağdaşmadığı ortaya çıktı. Bu hanım kardeşimiz neden böyle bir şey yaptığını anlattı. Benim halim vaktim yerinde dedi. Rencide ettiği bu hanımefendiden özür bile dilemedi.

BİZİ KENDİ KISIR GÜNDEMLERİNE ÇEKEMECEKLER

Bunların dersini siz sandıkta verecek. Biz de hizmet üretmeye devam edeceğiz. Muhalefetin bizi kendi kısır gündemine çekmesine izin vermeyeceğiz. 15 katrilyon yatırım yaptık Giresun'a... Giresun Üniversitesi'ni biz yaptık. Yurt binalarını açtık. 20 bin seyirci kapasiteli stadımızın yapımı devam ediyor. Mevcut stadın yerine de bir millet bahçesi yapacağız. Gençlik merkezleri, spor salonları yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılarımıza 1,2 katrilyon destek verdik.

GİRESUN'DA BU SEÇİMDE REKOR BEKLİYORUM

Fındık fiyatları 18'i buldu mu? 10-11 liraydı. Biz TM olarak 14 dedik, rakam yükselmeye başladı. Biz sizin yanınızdayız. Sizi sömürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Desteklerimizle 9 binden fazla kişiye fazladan istihdam sağladık.

Kim 31 Martı sadece muhtarların, belediye başkanlarının seçildiği bir gün olarak görüyorsa hata ediyordur. 31 Mart inşallah yeni Türkiye'nin zafer günüdür. 31 Mart, 2023 hedeflerimizin önündeki son kavşaktır. Giresun'da bu seçimde rekor bekliyorum.