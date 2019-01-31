Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki mesajı

AK Parti’nin aday tanıtım toplantısında mekana da uygun şekilde iki mesaj vardı…

AK Parti Genel Başkanı olarak Erdoğan, ilkini dışarıda toplananlara verdi; ki bu seçimin bundan sonraki propagandasının hangi zemine oturacağının göstergesiydi.

İkincisini de 11 madde halinde sıraladığı manifesto ile salonun içinde verdi; bu da belediye başkan adaylarına yönelikti…

Erdoğan’ın yakın geçmişteki yerel seçim konuşmaları da dün salon önünde toplananlara yaptığı hitabıyla bütünleştiğinde görünen o ki seçim stratejisi yereli genel seçim havasına çevirmek ve bu süreçte “CHP’ye PKK ile kol kola girmiş” görüntüsü vermek.

Bir de CHP’nin çöp, çamur ile anılmasını sağlamak…

Bunu yaparken, dış güçlerin Türkiye’nin gelişmesini istemediği için oyunlar çevirdiği, Cumhur İttifakı’nın da bunu engelleyip, ülkenin bekasına sahip çıkan olduğu algısını üretmek.

Beka konusunda önemli bir zemin kazandığı açık; kamuoyu yoklamalarında da birinci önceliğin, kelime anlamını bilinmese de, beka konusuna verilmesi bunun yansıması…

AK Parti’nin yerelde karşılaştığı sorunlarla uğraşmak yerine, sandığı genel seçim havasına çevirmenin daha etkili olacağı da açık.

İÇERİYE MESAJ

Erdoğan’ın da konuşmasında, “Özellikle belediye başkan adayları burayı iyi dinlemeli…” diye başladığı 11 maddelik manifesto…

Bir bütün halinde bakıldığında aslında yeni kentleşme modeline geçişin vaatleri olarak adlandırılabilir.

Ancak birçoğunun yapılabilir olması ve 81 ilin 50’sinde AK Partili belediyelerin bulunması bazı güçlükleri de ister istemez beraberinde getiriyor.

Bundan dolayı, Erdoğan’ın ortaya koyduğu yeni yerel yönetim politikası için “sil baştan” diyebiliriz…

Yönetime talip olanın vaat etme kolaylığını, yönetimde bulunan biri olarak aşmanın en kolay yöntemini mevcut belediyecilik anlayışını farklılaştırıp yeni bir sürece geçildiği mesajı ile vermeye çalışıyor.

Böylece “O zaman neden yapmadın?” sorusuyla sıralanacaklara muhataplıktan çıkıyor.

Salondaki havaya gelince…

Tribünlerin bir bölümü, özellikle de Ankaralıların olduğu bölge hareketliydi, ancak geri kalan yerler için aynısını söylemek zordu.

Asıl dikkat çeken ise belediye başkan adaylarının bulunduğu salonun orta kesimiydi…

Erdoğan ayağa kalkmalarını istediğinde hareketlenebildi…

Anlaşılan o ki bu seçimde de sandığı yine Erdoğan omuzlayacak…