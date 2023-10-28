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        Haberler Gündem Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bu müzeler ücretsiz! Müzeler ücretsiz mi? Hangi müze ücretsiz olacak? İstanbul ücretsiz müzelere giriş saati

        Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bu müzeler ücretsiz! İstanbul ücretsiz müzelere giriş saati

        Müze gezmeyi sevenler için büyük fırsat! İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel duyuru geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 ayrı müzenin girişlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, hangi müzeler ücretsiz olacak? Ücretsiz müzeler kimler için geçerli, giriş saati belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:03
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından Cumhuriyetin 100. Yılına özel 4 müzede girişlerin ücretsiz olacağı açıklandı. Belirlenen bu müzeler 100 gün boyunca ücretsiz olacak. Bu karara sevinen müze severler ise "100 gün boyunca hangi müzeler ücretsiz olacak? Ücretsiz müzeler kimler için geçerli, giriş saati belli mi?" sorularının yanıtı aranmaya başlandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        100 GÜN BOYUNCA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK?

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 gün boyunca İstanbul'da yer alan bazı müzeler ücretsiz olacak. İstanbul'un tarihi hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak için başlatılan bu kampanyada Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453, ve Miniatürk 100 gün boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

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        YEREBATAN SARNICI, MİNİATÜRK KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

        100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

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        ÜCRETSİZ MÜZE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        29 Ekim Pazar günü itibariyle başlatılacak uygulama 100 gün boyunca devam edecektir.

        İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas merak edilen uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. Abbas, "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

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        YEREBATAN SARNICI MÜZESİNİN BİLETİ NE KADAR?

        Tam bilet: 50 TL

        İndirimli bilet (öğrenci, öğretmen ve askeri personel): 20 TL

        Yabancı ziyaretçi: 190 TL’den satın alınabilir.

        6

        PANAROMA 1453 TARİH MÜZESİNİN BİLETİ NE KADAR?

        Tam bilet: 80 TL

        İndirimli bilet (öğrenci, öğretmen ve askeri personel): 30 TL

        Yabancı ziyaretçi: 400 TL

        Müzeye giriş ücreti, online olarak veya müze gişesinden satın alınabilir.

        7

        MİNİATÜRK MÜZESİNİN BİLETİ NE KADAR?

        Yabancı ziyaretçi: 275.00 TL

        Yerli ziyaretçi: 88.00 TL

        Öğrenci - Öğretmen : 33.00 TL

        8

        ŞEREFİYE SARNICI BİLETİ NE KADAR?

        Yabancı Misafirler / Foreign Visitors - Tek gösterim : 385,00 TL

        9

        Tam - Tek gösterim: 88,00 TL

        Öğrenci - Öğretmen - Tek gösterim: 33,00 TL

        İndirim kartlılar - Tek gösterim: 33,00 TL

        10

        Yabancı Misafirler / Foreign Visitors - Çift gösterim: 495,00 TL

        Tam - Çift gösterim : ₺132,00 TL

        Öğrenci - Öğretmen - Çift gösterim : 44,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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