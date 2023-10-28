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ÜCRETSİZ MÜZE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

29 Ekim Pazar günü itibariyle başlatılacak uygulama 100 gün boyunca devam edecektir.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas merak edilen uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. Abbas, "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.