Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş'tan 7'nci yıl kutlaması

"ARTIK RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM"

Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak da "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.