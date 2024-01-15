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        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Dakar Rallisi'nde acı olay! Carles Falcon kaza sonrası hayatını kaybetti - Motor Sporları Haberleri

        Dakar Rallisi'nde acı olay! Carles Falcon kaza sonrası hayatını kaybetti

        Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:35
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        Dakar Rallisi'nde acı olay!
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        Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde yaptığı kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan Falcon, 8 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

        Organizasyonun X hesabından yapılan açıklamaya göre, kaza yerinden ambulans helikopterle Al Duwadimi Hastanesi'ne, sonrasında ise başkent Riyad'daki bir hastaneye götürülen Falcon, İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesindeki bir hastaneye nakledildi.

        TwinTrail takımının 45 yaşındaki sporcusu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        İspanyol pilot, 2022'de aldığı 68'inciliğin ardından Dakar Rallisi'nde 2. kez mücadele ediyordu.

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