Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın setten âşk dolu pozları
Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın, başrolleri paylaştığı 'Materialists' filminin setinden dudak dudağa pozları yansıdı
Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın yeni film setinden dudak dudağa pozları yansıdı. İkili, 'Materialists' adlı filmin New York'taki setinde öpüşme sahnesini çekti.
34 yaşındaki Johnson ile 49 yaşındaki Pascal'ın filmde bir kavuşma ya da ayrılma anını çektikleri düşünüldü.
İkili, çekim arasında sette yürüyüş yapıp sohbet ederken de görüntülendi.
'Materialists' filminin başrol kadrosunda Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın yanı sıra Chris Evans da yer alıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda, Oscar'a aday gösterilen 'Past Lives' filminin yönetmeni Celine Song oturuyor.
Filmin, "zengin bir adamla birlikte olan ama hâlâ geride bıraktığı meteliksiz oyuncu-garsona karşı hisler besleyen profesyonel bir çöpçatanı" konu aldığı öğrenildi.
'Materialists'in gösterim tarihi henüz açıklanmadı.