Demre nüfusunun 7 katı turist, 'Noel Baba' için geldi

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2023 yılının kasım ayına kadarki verilere göre ise bu sayı 232 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık nüfusu 30 bin olan Demre'ye nüfusunun 7 katı turist Aziz Nikolaos için geldi. İlçedeki ören yerlerini ise bu yılın kasım ayına kadar toplamda 938 bin 58 turist ziyaret etti. İlçe, nüfusunun 31 katından fazla turist ağırlamış oldu.

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Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, ilçeye turist ilgisinden memnun olduklarını söyledi. İlçe ekonomisinin de turizmle birlikte kalkındığını belirten Cengiz, "Noel Baba'ya özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Onlara hediye vereceğini düşünüyor. Kilisede ayinler düzenleniyor. Dünyanın birçok yerinden gelen Hristiyanlar, hac vazifesi için kiliseyi ziyaret ediyor. Bizler de kültürel varlığımız olan bu kiliseyi en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz" diye konuştu.