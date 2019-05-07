Denize girmek orucu bozar mı? sorusu dün Ramazan ayına girmemiz ile birlikte en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaz ayında bunaldığımız da, sıcakladığımızda veya gittiğimiz tatil yerlerinde bulunan plajları ve denizleri yüzmek ve iyi vakit geçirmek için kullanırız. Peki denize girmek orucu bozar mı? Din İşleri Kurulu Başkanlığı bu sorunun yanıtını resmi sayfasında açıkladı. İşte o çok merak edilen sorunun cevabı...

DENİZE GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.