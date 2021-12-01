Denizli Devlet Hastanesi'nde doktora şiddet 0:00 / 0:00

AA

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede görevli üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Alim'in, görev yaptığı sırada bir hasta tarafından darbedildiğini belirtti.

Öztürk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Denizli Devlet Hastanesi'nde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Alim’e yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amacı insanlığa hizmet olan, vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur. Sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzun ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."