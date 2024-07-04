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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Deprem bölgesindeki esnafın Hepsiburada üzerinden ticaret hacmi 5,2 milyar liraya ulaştı - Teknoloji Haberleri

        Deprem bölgesindeki esnafın Hepsiburada üzerinden ticaret hacmi 5,2 milyar liraya ulaştı

        Hepsiburada, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programının ikinci yılının ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:41
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        Ticaret hacmi 5,2 milyar liraya ulaştı
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        Deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı sunmak amacıyla 15 aydır devam eden program kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden yaptığı ticaretin hacminin 5,2 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı.

        Depremden sonra Hepsiburada ile e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı 3 bin 800’e yükselirken, programdan yararlanarak satış yapan aktif işletme sayısı 8 bin 200 oldu. Kadınlara yönelik özel destekler sayesinde programdan yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 3 bin 500’ü, ticaret hacmi ise 397 milyon TL’ye ulaştı. Hepsiburada, iki yıl içinde 10 bin işletmeye erişmeyi, bölgeden tüm Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi yaratmayı hedeflediğini açıkladı.

        "500 BİN KİŞİNİN GEÇİMİNE KATKI"

        Deprem bölgesine yönelik hem ekonomik hem sosyal destekleri aralıksız devam ettirdiklerini vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, “Depremin üzerinden bir yıldan uzun bir zaman geçti ancak yaşanan büyük yıkımın yaralarını sarmak, bölgede kalıcı refahı tesis etmek için hala gidilmesi gereken uzun bir yol var. Depremden bir ay sonra başlattığımız Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamında hem bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden canlanmasına destek oluyor, hem de her üç ayda bir program sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak deprem bölgesiyle dayanışmayı gündemde tutmaya devam ediyoruz. Programın faydaları görüldükçe katılımın katlanarak artması en büyük motivasyonumuz. KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden yaptığı ticaretin hacmi son üç ayda yılsonuna göre yaklaşık yüzde 50, Hepsiburada ile e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı ise yüzde 35 artış gösterdi. İki yılın sonunda Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin sayısını 10 bine çıkardığımızda 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

        Deprem bölgesine desteklerinin ticaretle sınırlı kalmadığını belirten Tanır, çocuk ve gençlerin de odaklarında olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Her Siparişin Bir Hediyeye Dönüşüyor kampanyasıyla, müşterilerimizin de katkısıyla 235 bin çocuk için kitap ve oyuncak bağışı topladık. Bir Gülüş Yeter projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle bölgede 4 binden fazla çocuğa ulaştık. Ayrıca Yarınlara Söz programıyla deprem bölgesindeki üniversite öğrencisi gençlere eğitim verdik ve programı bitiren gençlere Hepsiburada’da staj imkanı sağladık.”

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