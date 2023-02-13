AFAD tarafından açıklanan verilere göre, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde büyük hasara neden oldu. Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve çevre illerde büyük yıkıma neden olan depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. Depremde can kaybı 29 bini geçerken gözler Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? sorusuna çevrildi. İşte, 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde ölenlerin isimleri ve kimlikleri hakkında merak edilen son detaylar...