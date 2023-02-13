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Bakan Koca'dan açıklama: Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem; Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere 10 ili vurdu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ve yaralı sayısı da artıyor. Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, Depremde ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin son durum açıklamaları...

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  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    AFAD tarafından açıklanan verilere göre, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde büyük hasara neden oldu. Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve çevre illerde büyük yıkıma neden olan depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. Depremde can kaybı 29 bini geçerken gözler Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? sorusuna çevrildi. İşte, 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde ölenlerin isimleri ve kimlikleri hakkında merak edilen son detaylar...
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    TÜRKİYE PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLERLE SARSILDI!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

    BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanı Koca: "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum."
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    10 İLİ VURAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 80 bin 278 yaralımız var. 10 ilde 6 bin 444 bina yıkıldı." ifadelerine yer verildi.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin diğer illere sevk edildiğini açıkladı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ, KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

    Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri ile ilgili valiliklerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kahramanmaraş merkezli depremde  yaralananların, ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanı Koca: "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    DEPREMDE VEFAT EDEN ÜNLÜLER KİMLER?

    AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır, Yayıncı Pelin Boyrazoğlu Pqueen'in arkadaşı Bilal Yılmazlar, Yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan henü haber alınamadı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

    EĞİTİMDE ARA UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.
  • Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Kahramanmaraş depreminde vefat eden ünlüler kimler? Depremde kaç kişi öldü, ölenlerin ve yaralananların isimleri neler?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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