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Gaziantep'te park halindeki trenler depremde devrildi

10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden biri Gaziantep oldu. Şehir'deki tren bakım istasyonunda park halindeki altı tren deprem anında raydan çıkarak devrildi.

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DHA

  • Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından yıkımın etkileri de ortaya çıkıyor. 

  • 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından raydan çıkan trenler ve dağdan raylara düşen kayalar görüntülendi.

  • DHA'nın haberine göre Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. 

  • Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi. 

  • Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. 

  • Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. 

  • ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor. 

  • Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.

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