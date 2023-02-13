Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına başvuru yapmadan kendi imkanlarıyla ayrılmış olan vatandaşlarımız, gittikleri ilde barınma talep etmeleri durumunda Valiliklere veya Kaymakamlıklara başvurarak konaklama imkanından yararlanabilecektir."

AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına; ▪️ Başvuru esnasında afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmemektedir. ▪️ Başvuru sonrasında AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir.

Deprem yaşanan illerden kendi imkânlarıyla veya AFAD aracılığıyla ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza, Tahliye Toplanma Alanlarına bildirim yapmaları halinde, yönlendirildikleri ilde barınma imkanı sağlanmaktadır.

Tahliye Toplanma Alanlarına giden vatandaşlarımız karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu ile tahliye edilmektedir.

"Deprem bölgelerinden kendi imkanlarıyla veya AFAD koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlarımız için herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir.

AFAD'dan yapılan açıklamada tahliyeler konusunda şu bilgiler verildi:

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 233 bin 320'ye ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNDE

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından Tunceli'de görevli komandolar, deprem bölgesinde emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremde 10 ilde binlerce konut yıkılırken yine 10 binlercesi zarar gördü. Asrın felaketinde yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tunceli 4. Komando Tugayı’nda görevli komandolar, Hatay’da emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek oluyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Tunceli’de konuşlu 4’üncü Komando Tugayımız, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay’da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarımızla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için de destek oluyor. Hep Birlikte Türkiye” denildi.