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Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

Deprem tarihimiz, bizlere sayısal verilerle yüksek ölçüde uyarıda bulunuyor. Son 120 yılda meydana gelen depremler bu konuda olabildiğince bilinçlenmemiz, olabildiğince sağlam binalar inşa etmemiz gerektiğini altını kalın kalın çizerek dile getiriyor. En çok depremin meydana geldiği iller hangileri? Depremler, hangi saat diliminde oldu? Bugüne kadar depremlerde kaç kişi hayatını kaybetti?

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  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Pazartesi günü, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki deprem, kayıtlara ülkemizde yaşanan en büyük doğal afetlerden biri olarak geçti. 
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis olmak üzere 10 ilimizde yüksek ölçekte yıkıma neden olan iki depremde an itibarıyla can kaybı ne yazık ki 24.617'ye ulaştı.
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Ülkemizin yanı sıra küresel boyutta büyük üzüntüye neden olan deprem, şu ana kadar 1939 Erzincan depreminden sonra en yüksek can kaybı yaşadığımız afet  oldu. Umarım can kaybı daha da artmaz, umarım enkaz altından çıkacak nice mucizelere tanıklık ederiz.
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Son 120 yıllık tarihimizdeki depremler, yapılarımızı olabildiğince en güçlü şekilde inşa etmemiz, deprem konusunda olabildiğince bilinçlenmemiz gerektiğini en çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor. 
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Zira son 120 yılda ülkemizde 5 ve üzeri şiddetinde tam 112 deprem meydana geldi. (Kahramanmaraş depremi hariç)
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Meydana gelen bu depremlerde  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre 85.683 kişi hayatını kaybetti.  (Kahramanmaraş depremi hariç) 
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğiyle yaşayıp, yapılarımızı bu doğrultuda olabildiğince sağlam bir şekilde inşa etme gerekliliğini belki de en çarpıcı şekilde gözler önüne seren unsurlardan biri, merkez üsleri açısından 45 ilimizde deprem meydana gelmiş olması.

    Ki bu sayı, günümüzdeki il sayısına göre yüzde 55.5’ine tekabül ediyor.
    İllerimizde yarısından fazlası depremin merkez üssü oldu. 
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Ülkemizin 7 bölgesinde de deprem meydana gelmesi, bu konunun ne ölçüde ciddi olduğunu gösteren bir başka veri. 

    ÜLKEMİZİN HANGİ BÖLGESİNDE KAÇ DEPREM MEYDANA GELDİ?

    • EGE BÖLGESİ… 7
    • AKDENİZ BÖLGESİ… 4
    • MARMARA BÖLGESİ… 6
    • KARADENİZ BÖLGESİ… 6
    • İÇ ANADOLU BÖLGESİ… 9
    • DOĞU ANADOLU BÖLGESİ… 11
    • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ… 2
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    HANGİ İLİMİZDE KAÇ DEPREM MEYDANA GELDİ?
    (Depremlerin merkez üssü açısından)

    • Adana… 3
    • Ağrı… 1
    • Afyon… 4
    • Amasya… 1
    • Ankara… 2
    • Aydın… 1
    • Balıkesir… 4
    • Bingöl… 8
    • Bolu… 2
    • Burdur… 3
    • Çanakkale… 2
    • Çankırı… 3
    • Çorum… 1
    • Denizli… 2
    • Diyarbakır… 1
    • Düzce… 1
    • Elazığ… 5
    • Erzincan… 5
    • Erzurum… 5
    • Eskişehir... 1
    • Hatay… 2
    • Hakkari… 1
    • Kars… 1
    • Kayseri… 1
    • Kırşehir… 1
    • Kocaeli… 3
    • Konya… 1
    • Kütahya… 3
    • İstanbul… 1
    • İzmir… 6
    • Malatya… 3
    • Manisa… 4
    • Muğla… 3
    • Muş… 4
    • Osmaniye… 1
    • Samsun… 1
    • Sivas… 1
    • Şırnak… 1
    • Tekirdağ… 1
    • Tokat… 1
    • Tunceli… 4
    • Uşak… 1
    • Yozgat… 1
    • Van… 7
    • Zonguldak… 1
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    DEPREMLER HANGİ SAAT ARALIKLARINDA OLDU?

    • Saat 00.00 - 08.00 Arasında Meydana Gelen Depremler… 33
    • Saat 08.00 - 16.00 Arasında Meydana Gelen Depremler… 33
    • Saat 16.00 - 00.00 Arasında Meydana Gelen Depremler… 46
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Saat 00.00 - 08.00 Arasında Meydana Gelen Depremler

    • Malazgirt (Muş) / 29.4.1903
    Saat… 01.46
    Şiddeti… 6.7
    Can Kaybı… 600

    • Mürefte  (Tekirdağ) / 9.8.1912
    Saat… 03.29
    Şiddeti… 7.3
    Can Kaybı… 216

    • Burdur / 4.10.1914
    Saat… 00.07
    Şiddeti… 6.9
    Can Kaybı… 300

    • Torbalı (İzmir) / 31.3.1928
    Saat… 02.29
    Şiddeti… 6.5
    Can Kaybı… 50

    • Türkiye - İran Sınırı / 7.5.1930
    Saat… 00.34
    Şiddeti… 7.2
    Can Kaybı… 2.514

    • Dikili (İzmir) / 22.9.1939
    Saat… 02.36
    Şiddeti… 6.6
    Can Kaybı… 60

    • Erzincan / 27.12.1939
    Saat… 01.57
    Şiddeti… 7.9
    Can Kaybı… 32.968

    • Ladik (Samsun) / 27.11.1943
    Saat… 00.20
    Şiddeti… 7.2
    Can Kaybı… 4.000

    • Gerede - Çerkeş (Bolu) / 1.2.1944
    Saat… 05.22
    Şiddeti… 7.2
    Can Kaybı… 3.959

    • Gediz (Uşak) / 25.6.1944
    Saat… 06.16
    Şiddeti… 6
    Can Kaybı… 21 

    • Ayvalık (Balıkesir) / 6.10.1944
    Saat… 04.34
    Şiddeti… 6.8
    Can Kaybı… 30

    • Varto - Hınıs  (Muş) / 31.5.1946
    Saat… 05.12
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 839

    • Kurşunlu (Çankırı) / 7.9.1953
    Saat… 05.58
    Şiddeti… 6
    Can Kaybı… 2

    • Fethiye - Muğla / 25.4.1957
    Saat… 04.45
    Şiddeti… 7.1
    Can Kaybı… 67

    • Köyceğiz (Muğla) / 25.4.1959
    Saat… 02.26
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok

    • Fethiye (Muğla) / 23.5.1961
    Saat… 04.45
    Şiddeti… 6.3
    Can Kaybı… Yok

    • Varto-Hınıs (Muş) / 7.3.1966
    Saat… 03.16
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… 14

    • Alaşehir (Manisa) / 28.3.1970
    Saat… 03.48
    Şiddeti… 6.5
    Can Kaybı… 53

    • Karaburun (İzmir) / 6.4.1969
    Saat… 05.49
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok

    • Erzurum - Kars / 30.10.1983
    Saat… 07.12
    Şiddeti… 6.9
    Can Kaybı… 1.155

    • Doğanşehir (Malatya) / 5.5.1986
    Saat… 06.35
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 7

    • Mecitözü (Amasya) / 14.8.1996
    Saat… 01.55
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… 1

    • Gölcük (Kocaeli) / 17.8.1999
    Saat… 03.01
    Şiddeti… 7.8
    Can Kaybı… 18.373

    • Orta (Çankırı) / 6.6.2000
    Saat… 05.41
    Şiddeti… 6.1
    Can Kaybı… 1

    • Pülümür (Tunceli) / 27.1.2003
    Saat… 07.26
    Şiddeti… 6.2
    Can Kaybı… 1

    • Bingöl / 1.5.2003
    Saat… 03.27
    Şiddeti… 6.4
    Can Kaybı… 127

    • Doğubayazıt (Ağrı) / 2.7.2004
    Saat… 01.30
    Şiddeti… 5.1
    Can Kaybı… 17

    • Karlıova (Bingöl) / 14.3.2005
    Saat… 03.55
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok 

    • Sığacık Körfezi (İzmir) / 21.10.2005
    Saat… 00.40
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok 

    • Sivrice (Elazığ) / 9.2.2007
    Saat… 04.22
    Şiddeti… 5.5
    Can Kaybı… Yok 

    • Bala (Ankara) / 27.12.2007
    Saat… 01.47
    Şiddeti… 5.5
    Can Kaybı… Yok 

    • Başyurt - Karakoçan (Elazığ) / 8.3.2010
    Saat… 04.32
    Şiddeti… 6.1
    Can Kaybı… 42

    • Cengerli-Refahiye (Erzincan) / 22.9.2011
    Saat… 06.22
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… Yok

     
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Saat 08.00 - 16.00 Arasında Meydana Gelen Depremler 

    • Dinar (Afyon) / 7.8.1925
    Saat… 08.46
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 3

    • Suşehri (Sivas) / 18.5.1929
    Saat… 08.37
    Şiddeti… 6.1
    Can Kaybı… 64

    • Kırşehir / 19.4.1938
    Saat… 12.59
    Şiddeti… 6.6
    Can Kaybı… 160

    • Tercan (Erzincan) / 21.11.1939
    Saat… 10.48
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 43

    • Yozgat - Kayseri / 13.4.1940
    Saat… 08.29
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… Yok

    • Erzincan / 12.11.1941
    Saat… 12.04
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 15

    • Ceyhan-Misis (Adana) / 20.3.1945
    Saat… 09.58
    Şiddeti… 6
    Can Kaybı… 13

    • Hasankale (Erzurum) / 3.1.1952
    Saat… 08.03
    Şiddeti… 5.8
    Can Kaybı… 41

    • Söke - Balat (Aydın) / 16.7.1955
    Saat… 09.07
    Şiddeti… 6.8
    Can Kaybı… 23

    • Abant (Bolu) / 26.5.1957
    Saat… 08.33
    Şiddeti… 7.1
    Can Kaybı… 52

    • Malatya / 14.6.1964
    Saat… 15.15
    Şiddeti… 6
    Can Kaybı… 8

    • Varto (Muş) / 19.8.1966
    Saat… 14.22
    Şiddeti… 6.9
    Can Kaybı… 2.396

    • Bartın (Zonguldak) / 3.9.1968
    Saat… 10.19
    Şiddeti… 6.5
    Can Kaybı… 29

    • Gediz (Kütahya) 19.4.1970
    Saat… 15.29
    Şiddeti… 5.8
    Can Kaybı… Yok 

    • Demirci (Manisa) / 23.4.1970
    Saat… 11.01
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… Yok 

    • Burdur / 12.5.1971
    Saat… 08.25
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 57

    • Lice (Diyarbakır) / 6.9.1975
    Saat… 12.20
    Şiddeti… 6.6
    Can Kaybı… 2.385

    • Muradiye (Van)  / 24.11.1976
    Saat… 14.22
    Şiddeti… 7.5
    Can Kaybı… 3.840

    • Biga (Çanakkale) / 5.7.1983
    Saat… 15.01
    Şiddeti… 6.1
    Can Kaybı… 3

    • Balkaya (Erzurum) / 18.9.1984
    Saat… 15.26
    Şiddeti… 6.4
    Can Kaybı… 3

    • Doğanşehir (Malatya) / 6.6.1986
    Saat… 13.39
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… 1

    • Kars / 7.12.1988
    Saat… 09.41
    Şiddeti… 6.9
    Can Kaybı… 4

    • Çay - Sultandağı (Afyon) / 3.2.2002
    Saat… 09.11
    Şiddeti… 6.4
    Can Kaybı… 44

    • Karlıova (Bingöl) / 12.3.2005
    Saat… 09.36
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… Yok

    • Karlıova (Bingöl) / 6.6.2005
    Saat… 10.41
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… Yok

    • Sivrice (Elazığ) / 21.2.2007
    Saat… 13.05
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok

    • Bala (Ankara) / 20.12.2007
    Saat… 11.48
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… Yok

    • Başyurt - Karakoçan (Elazığ) / 8.3.2010
    Saat… 09.47
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… Yok

    • Van / 23.10.2011
    Saat… 13.41
    Şiddeti… 7.2
    Can Kaybı… 644

    • Van / 23.10.2011
    Saat… 13.56
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… Yok

    • Halkalı (Van) / 23.10.2011
    Saat… 14.32
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… Yok

    • Değirmenözü (Van) / 25.10.2011
    Saat… 1.755
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… Yok

    • Yeniköy-Silopi (Şırnak) / 14.6.2012
    Saat… 08.52
    Şiddeti… 5.5
    Can Kaybı… Yok
  • Deprem tarihimiz bize neler söylüyor?

    Saat 16.00 - 00.00 Arasında Meydana Gelen Depremler

    • Horasan (Erzurum) / 13.9.1924
    Saat… 16.34
    Şiddeti… 6.8
    Can Kaybı…  60

    • Kars / 22.10.1926
    Saat… 21:59
    Şiddeti… 6
    Can Kaybı… 355

    • Çivril (Denizli) / 19.7.1933
    Saat… 22.07
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… 20

    • Erdek (Balıkesir) / 4.1.1935
    Saat… 16.41
    Şiddeti… 6.4
    Can Kaybı… 5

    • Muğla / 23.5.1941
    Saat… 21.51
    Şiddeti… 6
    Can Kaybı… Yok 

    • Erciş (Van) / 10.9.1941
    Saat… 23.53
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 192

    • Bigadiç (Balıkesir) 15.11.1942
    Saat… 19.01
    Şiddeti… 6.1
    Can Kaybı… 16

    • Osmancık (Çorum) / 21.11.1942
    Saat… 16.01
    Şiddeti… 5.5
    Can Kaybı… 2

    • Erbaa (Tokat) / 20.12.1942
    Saat… 16.03
    Şiddeti… 7
    Can Kaybı… 3000

    • Hendek (Adapazarı) / 20.6.1943
    Saat… 17.32
    Şiddeti… 6.6
    Can Kaybı… 336

    • Ilgın  (Konya) / 21.2.1946
    Saat… 17.43
    Şiddeti… 5.5
    Can Kaybı… 12

    • Karaburun (İzmir) / 23.7.1949
    Saat… 17.03
    Şiddeti… 6.6
    Can Kaybı… 7

    • Karlıova (Bingöl) / 17.8.1949
    Saat… 20.44
    Şiddeti… 6.7
    Can Kaybı… 450

    • İskenderun (Hatay) / 8.4.1951
    Saat… 23.38
    Şiddeti… 5.8
    Can Kaybı… 6

    • Kurşunlu (Çankırı) / 13.8.1951
    Saat… 20.33
    Şiddeti… 6.9
    Can Kaybı… 50

    • Ceyhan - Misis (Adana) / 22.10.1952
    Saat… 19.00
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… 10

    • Yenice (Çanakkale) /18.3.1953
    Saat… 21.06
    Şiddeti… 7.2
    Can Kaybı… 265

    • Eskişehir / 20.2.1956
    Saat… 22.31
    Şiddeti… 6.4
    Can Kaybı… 1

    • Çınarcık (İstanbul) / 18.9.1963
    Saat… 18.58
    Şiddeti… 6.3
    Can Kaybı… 1

    • Tefenni (Burdur) / 30.1.1964
    Saat… 19.45
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… Yok

    • Manyas (Balıkesir) / 6.10.1964
    Saat… 16.31
    Şiddeti… 7
    Can Kaybı… 23

    • Denizli / 13.6.1965
    Saat… 22.01
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… 14

    • Mudurnu (Adapazarı) / 22.7.1967
    Saat… 18.56
    Şiddeti… 6.8
    Can Kaybı… 89

    • Pülümür (Tunceli) / 26.7.1967
    Saat… 20.53
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 97

    • Demirci (Manisa) / 23.3.1969
    Saat… 23.08
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok 

    • Gediz (Kütahya) / 28.3.1970
    Saat… 23.02
    Şiddeti… 7.2
    Can Kaybı… 1.086

    • Bingöl / 22.5.1971
    Saat… 18.43
    Şiddeti… 6.8
    Can Kaybı… 878

    • Erzincan / 13.3.1992
    Saat… 19.08
    Şiddeti… 6.8
    Can Kaybı… 653

    • Pülümür (Tunceli)  / 15.3.1992
    Saat… 18.16
    Şiddeti… 5.8
    Can Kaybı… Yok 

    • Doğanbey (İzmir) / 6.11.1992
    Saat… 21.08
    Şiddeti… 6
    Can Kaybı… Yok 

    • Manisa / 28.1.1994
    Saat… 17.45
    Şiddeti… 5.1
    Can Kaybı… Yok 

    • Dinar (Afyon) / 1.10.1995
    Saat… 17.57
    Şiddeti… 6.1
    Can Kaybı… 90

    • Kığı (Tunceli)  / 5.12.1995
    Saat… 18.49
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… 1

    • Hatay / 22.1.1997
    Saat… 17.57
    Şiddeti… 5.4
    Can Kaybı… 1

    • Karlıova (Bingöl) / 13.4.1998
    Saat… 18.14
    Şiddeti… 5
    Can Kaybı… Yok

    • Ceyhan (Adana) / 27.6.1998
    Saat… 16.55
    Şiddeti… 6.2
    Can Kaybı… 146

    • Düzce / 12.11.1999
    Saat… 18.57
    Şiddeti… 7.5
    Can Kaybı… 763

    • Sultandağı (Afyon) / 15.12.2000
    Saat… 18.44
    Şiddeti… 5.8
    Can Kaybı… 6

    • Osmaniye / 25.6.2001
    Saat… 16.28
    Şiddeti… 5.5
    Can Kaybı… Yok

    • Kandilli-Aşkale (Erzurum) / 25.3.2004
    Saat… 21.30
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… 9

    • Sivrice (Elazığ) / 11.8.2004
    Saat… 18.48
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok

    • Hakkari / 25.1.2005
    Saat… 18.44
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok

    • Karlıova (Bingöl) / 23.3.2005
    Saat… 23.44
    Şiddeti… 5.7
    Can Kaybı… Yok

    • Simav (Kütahya) / 19.5.2011
    Saat… 23.15
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… 3

    • Mollakasım (Van) / 23.10.2011
    Saat… 23.45
    Şiddeti… 5.9
    Can Kaybı… Yok

    • Edremit (Van) / 9.11.2011
    Saat… 21.23
    Şiddeti… 5.6
    Can Kaybı… 40 

     

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