Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğiyle yaşayıp, yapılarımızı bu doğrultuda olabildiğince sağlam bir şekilde inşa etme gerekliliğini belki de en çarpıcı şekilde gözler önüne seren unsurlardan biri, merkez üsleri açısından 45 ilimizde deprem meydana gelmiş olması.

Ki bu sayı, günümüzdeki il sayısına göre yüzde 55.5’ine tekabül ediyor.

İllerimizde yarısından fazlası depremin merkez üssü oldu.