Biliyorsunuz Koreliler, Japonlar gelmişti bu bölgeye. Şimdi de karavancılar gelmeye başladı. Perre Antik Kenti'nden yeni haberimiz şu, yeni bir ekip oluşturduk. Burada kazıları ne kadar yaparsak, eski tarihi mekanların ortaya çıkması ve güzelleşmesi, kendini ifade etmesi çok daha güzel oluyor" dedi.