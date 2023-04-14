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Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yeniden kazı çalışmaları başlatılıyor

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AA
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlatan, sur duvarları, halen kullanılan çeşmesi ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti'nin turizme katkı sağlaması için çalışmalar başladı.
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, turizmi canlandırmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    Demircan, Adıyaman'ın turizm alanlarından Nemrut Dağı ve Perre Antik Kenti'nin en çok ziyaretçi alan bölgeler olduğunu anımsatarak, "Gerek Nemrut Dağı gerekse de Perre Antik Kenti gibi önemli turizm bölgelerimiz, çok şükür depreme bağlı hiçbir problemi yok.
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    Biliyorsunuz Koreliler, Japonlar gelmişti bu bölgeye. Şimdi de karavancılar gelmeye başladı. Perre Antik Kenti'nden yeni haberimiz şu, yeni bir ekip oluşturduk. Burada kazıları ne kadar yaparsak, eski tarihi mekanların ortaya çıkması ve güzelleşmesi, kendini ifade etmesi çok daha güzel oluyor" dedi.
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    BU YIL İÇİN 70-100 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

    Perre Antik Kenti'nin geçen yıl 40 bin ziyaretçi aldığını aktaran Demircan, bu sene 70 bin ila 100 bine misafir ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    Adıyaman'da turizmi yeniden canlandırmak istediklerine işaret eden Demircan, şunları kaydetti:
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    "Perre Antik Kent'te kazılara yeni bir grupla yeni bir heyecanla yeniden başlıyoruz. Hem ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz hem de burayı geliştirerek görselini güçlendirecek daha da anlamlı ve değerli kılacak hareketi de başlatmış bulunuyoruz. 
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

    Adıyaman'ımıza deprem sonrası her alanda olduğu gibi bu alanda da, kazıların ortaya çıkarılması anlamında da üzerimize düşeni yaptığımızın haberini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
  • Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak

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