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Dersten kaçıp ölüme daldılar!

DHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dersten kaçıp denize giren 4 liseliden 2'si boğularak hayatlarını kaybetti

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dersten kaçıp denize giren 4 liseliden 2'si boğularak hayatlarını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Ayvacık ilçesindeki Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş, dersten kaçıp, Ak Liman Mevkii'ne geldi. Buradan denize giren liselilerden Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17),kısa süre sonra dalgalara kapılarak, gözlerden kayboldu.

Kurtulan 2 liseli durumu sahildekilere haber verdi. Hemen suya atlayan çevredekiler, Sıtkı Esen'i yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonunda İbrahim Soysal'ın da cansız bedenine ulaşıldı. İki gencin ölümü Esen'in yaşadığı Babadere köyü ile Soysal'ın yaşadığı Naldöken köyünü yasa boğdu.

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