Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dersten kaçıp denize giren 4 liseliden 2'si boğularak hayatlarını kaybetti.



DHA'nın haberine göre, Ayvacık ilçesindeki Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş, dersten kaçıp, Ak Liman Mevkii'ne geldi. Buradan denize giren liselilerden Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17),kısa süre sonra dalgalara kapılarak, gözlerden kayboldu.

Kurtulan 2 liseli durumu sahildekilere haber verdi. Hemen suya atlayan çevredekiler, Sıtkı Esen'i yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.