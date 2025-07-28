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        Haberler Magazin Dilan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Bodrum'da dün polislerin üzerine araç sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:10
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        Serbest bırakıldı
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        Bodrum'da dün öğle saatlerinde; polisler, kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı durdurup ehliyet ve ruhsat sordu.

        Bir anda kamyonetle hareket eden Dilan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracını sürdü. Bunun üzerine Polislerden biri, silahını çekip Dilan Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Dilan Çıtak, kendisini kamyonetine kilitledi.

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        Bir süre sonra kamyonetten inen Dilan Çıtak, karakola götürülerek; "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çıtak, bugün sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip; "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenilen Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dilan Çıtak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada; "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Düzelecektir" derken avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi.

        ADI BİRÇOK OLAYA KARIŞTI

        ♦ 2023... Havalimanında yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran vatandaşlarla tartışarak karakolluk oldu.

        ♦ 2024... Bodrum - İstanbul seferini yapan THY'nin tarifeli uçuşunda uçak, iniş için alçaldığı sıralarda, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Dilan Çıtak, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı. Uçak, indikten sonra Çıtak ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Dilan Çıtak, kabin memuruna önce hakaret edip sonra küfretti. Ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Çıtak, bunun üzerine 'Kara Liste'ye alındı.

        POLİS MEMURUNA DA HAKARET ETTİ

        Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti; "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" diyerek bağıran Dilan Çıtak, daha sonra sosyal medyadan yayımladığı bir videoda yaşananlardan dolayı pişman olmadığını söyledi.

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