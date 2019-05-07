Diş çektirmek orucu bozar mı? sorusu Ramazan'ın ikinci gününde olmamızla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dişlerimizde ve ya diş etlerimizde oluşan sorunları önlemek için doktora gideriz ve eğer bir problem varsa dişimizi çekerler. Peki diş çektirmek orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'da bu çok merak edilen ve araştırılan soruyu resmi internet sayfasında cevapladı. İşte o çok merak edilen sorunun Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nda ki cevabı...

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.