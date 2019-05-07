Diş eti kanaması orucu bozar mı? 2019 yılının Ramazan ayına dün girmemiz ile birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler araştırılmaya başlandı. Diş eti kanaması orucu bozar mı? sorusu da en çok araştırılan ve merak edilen sorular arasında. Diş ve ağız sağlığımızda ters giden bir şeyler olduğunda doktora gideriz ve yapılan bazı işlemler sonucunda ağzımızda kanama oluşabilir. Peki diş eti kanaması orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu soruyu resmi sayfasında cevapladı. İşte o çok merak edilen sorunun yanıtı...

DİŞ ETİ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).