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Dişini çeken hekimi bıçaklayan gencin cezasında İstinaf'tan flaş karar!

Bursa'da, dişini çekerken canını yaktığını iddia ettiği hekimi bıçakla yaralayan gence verilen 11 yıl 8 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Doktora yönelik bıçaklama eylemine devam etmemiş olması sebebiyle sanığın cezası 6 yıl 3 aya indirildi. Sanık kararla birlikte tahliye edildi.

Dişini çeken hekimi bıçaklamıştı! SON DAKİKA: İstinaf'tan flaş karar
Hekimi bıçaklamıştı, İstinaf'tan flaş karar!
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İHA

Bursa'da hastanede doktora yönelik bıçaklı saldırısından dolayı 11 yıl hapse çarptırılan gencin cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

Geçen yıl, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kamu görevlisine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık M. D.'nin (20) davasında taraflar İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Müşteki avukatının itirazını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatı Erdal Yıldız’ın istinaf başvurusunu kabul etti.

'ZARAR VERMEK İSTESEYDİM EYLEMİME DEVAM EDERDİM'

İstinaf Mahkemesi'nde tekrar yapılan duruşmada çok pişman olduğunu belirten sanık M.D., "Doktor dişimi çekerken ağrıdığını söyledim, tepki gösterdim. O devam edince yattığım yerden başımda duran doktora bıçağı salladım. Doktoru yaralamak ya da öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sonradan şok oldum, pişman oldum. Doktorun başında bekledim, yanımızdaki hemşire odadan çıktı. Doktora zarar vermek isteseydim, o sırada eylemime devam eder, zarar verebilirdim. Doktor otururken vurmadım, bana hakaret etmedi, aramızda bir konuşma geçmedi" dedi.

'ÇEKİM SIRASINDA DEĞİL HEKİM MASASINDA OTURURKEN BIÇAKLANDIM'

Mağdur diş hekimi H.G. ise, sanığın diş çekimi işleminden sonra kendisini bıçakladığını ifade ederek, "Çekim sırasında değil ben hekim masasına oturduğumda bıçaklandım. 'Kalbimden bıçaklandım' diye bağırınca hemşire güvenliği çağırmak için odadan çıktı. O sırada yaklaşık 5 dakika odada yalnız kalmış olabiliriz, tekrar bıçaklamamış olabilir" diye konuştu.

SAVCI 'YARALAMA' SUÇUNDAN MÜTALAA VERDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın her ne kadar kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılsa da doktorda tek bıçak darbesi oluşu, sanığın eylemine devam edebilecek durumda olmasına rağmen devam etmemesi, olaydan sonra doktora tıbbi müdahaleyi engellemediği ve diğer kişilere karşı olumsuz bir tavırda ve hamlede bulunmamasını göz önünde bulundurularak, "yaralama" suçundan hüküm kurularak tahliyesi yönünde mütalaa verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI BOZDU

İstinaf Mahkemesi, sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 11 yıl 8 aylık hapis cezasının kaldırılmasına karar vererek, "ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmetti. Ayrıca sanığın 2 yıldır tutuklu bulunmasını göz önüne olan heyet, sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Önceki yıl eylül ayında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde meydana gelen olayda, şüpheli M.D., dişini çektirmek için gittiği hastanede canını acıttığını ileri sürdüğü hekim H.G.'yi göğsünden bıçaklayarak yaralamıştı.

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