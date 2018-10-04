Yulaf, ıspanak, ananas, yoğurt... Smoothie yaparken sevdiğiniz meyve ve sebzeleri bir araya getirin. Diyette iseniz biraz yulaf ve tarçınla hem kolay acıkmanızın önüne geçip hem de şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Peki doyurucu olduğu kadar nefis olan kahvaltılık smoothie nasıl yapılır? Enerji veren smoothie tariflerimiz...
KAHVALTILIK SMOOTHİE TARİFLERİ
YEŞİL SMOOTHİE TARİFİ
Malzemeleri
Yarım kivi
Yarım yeşil elma
Yarım muz
2 büyük dilim ananas
5-6 dal ıspanak
Yarım bardak su (buz da kullanabilirsiniz)
Nasıl Yapılır?
Yarımşar kivi, yeşil elma, muz, 2 kalın dilim ananas , 5-6 dal ıspanak ve yarım bardak suyu karıştırın. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...
MUZLU YULAFLI SMOOTHİE TARİFİ
Malzemeleri:
2 yemek kaşığı yulaf
1 adet muz
Yarım bardak yoğurt
Yarım bardak süt
1 tatlı kaşığı bal
1 çimdik tarçın
Nasıl yapılır?
Sıcak suda yumuşatılmış yulaf, bir muz, yarımşar bardak yağsız yoğurt ve süt, 1 tatlı kaşığı bal, bir çimdik tarçın. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...
YABAN MERSİNLİ SMOOTHİE TARİFİ
Malzemeleri:
1 çay bardağı yaban mersini
yarım çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal
Nasıl yapılır?
1 çay bardağı yaban mersini, yarım çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı bal. Blenderdan geçirin, afiyet olsun...
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