Göngören'de diş hekimine saldıran maganda tutuklandı İstanbul Güngören'de bir iş yerinde tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle kadın doktoru darp edip iş yerine zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İstanbul'da, 11 Kasım'da Göngören ilçesi Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki klinikte diş hekimi Pelin Can'ın müdahalesi sonucu dudağının uyuştuğunu ileri sürerek doktoru darp edip iş yerine zarar verdiği gerekçesiyle aranan şüpheli O.K.'nin Fatih'te olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı Balat'ta gözaltına aldı. Herhangi bir sabit adresi olmadığı belirlenen şüpheli hakkında daha önce tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunduğu tespit edildi.

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Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi'ne getirilen zanlı O.K., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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